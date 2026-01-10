Tổng thống Trump cảnh báo tấn công Iran

Iran bị tập kích hồi tháng 6/2025 (Ảnh: AFP).

“Iran đang gặp rắc rối lớn. Theo tôi thấy, người dân đang giành quyền kiểm soát một số thành phố mà chỉ vài tuần trước đây không ai nghĩ là có thể xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 9/1.

Khi được hỏi về thông điệp gửi tới các lãnh đạo Iran, ông Trump nói: “Họ tốt hơn hết là đừng bắt đầu nổ súng, bởi vì chúng tôi cũng sẽ nổ súng... chúng tôi sẽ can dự”.

“Điều đó không có nghĩa là đưa bộ binh xuống thực địa, nhưng có nghĩa là sẽ đòn đánh rất mạnh vào những chỗ đau nhất”, ông nói thêm, đồng thời cho biết các quan chức Mỹ đang theo dõi sát tình hình.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra cảnh báo tương tự. “Nếu Iran nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa, thì Mỹ sẽ đến cứu họ. Chúng tôi đã khóa nòng và sẵn sàng hành động”, ông viết trên Truth Social.

Đáp lại, người đứng đầu quân đội Iran, tướng Amir Hatami ngày 7/1 tuyên bố sẽ hành động phủ đầu trước “những lời lẽ” nhắm vào nước này. “Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng ngày nay mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang Iran cao hơn rất nhiều so với trước xung đột. Nếu đối phương phạm sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết liệt hơn”, ông nói.

Những cảnh báo qua lại được đưa ra trong bối cảnh Iran chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn. Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei, đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố Iran “sẽ không lùi bước trước những kẻ phá hoại”.

Ông mô tả các cuộc biểu tình là hành vi phá hoại do nước ngoài kích động. Nhắc tới thiệt hại tài sản ở Tehran, ông nói những người biểu tình đã phá hủy chính các tòa nhà của mình chỉ để làm hài lòng thế lực bên ngoài.

Ông Khamenei cũng gửi gắm thông điệp rằng Iran “hiện được trang bị tốt hơn nhiều so với thời điểm trước cuộc xung đột 12 ngày với Israel, và có thể Mỹ đang “tính toán sai lầm” về sức mạnh của Iran.

Sau việc Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhiều người trong giới lãnh đạo Iran ngày càng lo ngại rằng Mỹ có thể nghiêm túc với các lời đe dọa của mình, đặc biệt sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái khi Mỹ phối hợp với Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo giới phân tích, làn sóng biểu tình hiện nay ở Iran cùng với việc các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn trên khắp khu vực bị suy yếu có thể khiến Washington cho rằng họ có thể mở một chiến dịch quân sự nữa nhằm vào Iran mà không lo ngại sự trả đũa đáng kể.