Miền Trung bão chồng bão: “Nhà mất, nợ còn, không biết bắt đầu lại từ đâu”

“Nhà mất, nợ còn, không biết phải bắt đầu lại từ đâu; trôi hết, tan nát, trắng tay rồi, chẳng còn gì nữa; mồ hôi, nước mắt phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại..." là những tiếng nức nở, xót xa của nhiều người dân miền Trung lúc này.

Từ cuối tháng 8 đến nay, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Bắc miền Trung đã liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão mạnh là Kajiki và Bualoi, gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản của người dân, hạ tầng công cộng.

Lúa gạo, nhà cửa tiêu tan theo trận lốc xoáy kinh hoàng

Hai ngày sau trận lốc xoáy tàn khốc quét qua xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, chị Lê Thị Hải (SN 1981, trú thôn Hảo Nam), vẫn chưa hết bàng hoàng. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe, chị đứng lặng trước đống đổ nát từng là ngôi nhà và xưởng xay xát gạo - nơi gắn bó cả gia đình suốt hơn chục năm qua.

“Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật… Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả gia đình giờ rơi vào cảnh trắng tay.

Cách đây ít năm, vợ chồng vay ngân hàng gần 500 triệu đồng để đầu tư máy móc, chưa kịp trả xong thì bão lốc cuốn trôi tất cả. Giờ nhà mất, nợ còn, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu…”, chị Hải nghẹn ngào, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đen sạm.

Thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng (Ảnh: Thanh Tùng).

Tối 28/9, khi nghe tin Bualoi (bão số 10) sắp đổ bộ, lo sợ căn nhà mái tôn đã cũ sẽ không trụ nổi, vợ chồng chị vội vàng đưa hai con nhỏ về nhà ông bà nội tránh tạm. Khoảng 4h ngày 29/9, cơn lốc xoáy dữ dội bất ngờ ập đến, quét ngang thôn Hảo Nam...

Trời sáng, vợ chồng chị Hải trở về, chết lặng khi nhìn khung cảnh trước mắt mà không thể nào tin nổi. Căn nhà gia đình chị Hải bị san phẳng, máy móc ngổn ngang, mái tôn, đồ đạc không còn nguyên vẹn.

“Cả làng là một đống đổ nát, mái tôn bay tứ tung, cột điện gãy ngang. Nhà tôi không còn gì, trắng tay rồi...”, chị Hải nói trong tiếng nấc.

Không riêng gì gia đình chị, hàng trăm hộ dân tại xã Hoằng Phú cũng chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Căn nhà ngói của vợ chồng ông Lê Đình Hải (SN 1963, cùng trú thôn Hảo Nam) cũng bị lốc cuốn sập hoàn toàn.

Ông Lê Đình Hải: "Lúa gạo, nhà cửa tiêu tan... chẳng còn gì nữa!" (Ảnh: Thanh Tùng).

"Lúa gạo, nhà cửa tiêu tan... chẳng còn gì nữa!", ông Hải nói như hụt hơi, ánh mắt lạc lõng giữa bãi đất hoang tàn từng là mái ấm của gia đình mình.

Theo thống kê của UBND xã Hoằng Phú, tính đến sáng 1/10, trận lốc xoáy đã khiến 412 căn nhà bị hư hỏng nặng, 31 căn sập hoàn toàn. Một người không may thiệt mạng. Bao nhiêu công sức tích góp, mồ hôi, nước mắt của người dân, phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Đến ngày 1/10, các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục thiệt hại. Chính quyền xã Hoằng Phú đã phát động phong trào quyên góp trong toàn xã, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình bị thiệt hại do trận lốc kinh hoàng gây ra.

Theo ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, chưa bao giờ người dân ở đây phải gánh chịu trận thiên tai tàn khốc như lần này. “Mong rằng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh sẽ dang tay giúp đỡ để bà con sớm vượt qua nỗi đau, dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống”, ông Cường bày tỏ.

Nhà trôi hết rồi, cái nền cũng không còn!

Trưa nắng chói chang sau những ngày mưa gió, bão bùng, bà Lang Thị Lợi, trú tại bản Ang, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, từ nơi ở tạm về nhà. Thực ra, bà cũng chẳng còn nhà để về sau cơn lũ dữ. Nhưng với bà, về nơi mình và con trai, con dâu và cháu nội sống những năm qua, như tìm về chút bình yên sau dông bão.

Người phụ nữ luống tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, thẫn thờ nhìn vào khoảng trống hun hút trước mắt. “Mất hết rồi, trôi nhà rồi, cả cái nền nhà cũng không còn nữa...”, bà vừa nói vừa bật khóc.

Nhà bà Lợi nghèo lắm, căn nhà xiêu vẹo là tài sản lớn nhất của cả gia đình. Ngày dựng nhà, bà đã chọn nơi cách xa khe Ang, phòng sạt lở. Thế nhưng, qua từng năm, khe lấn làng, căn nhà bà Lợi bỗng nằm sát bờ khe.

Bà Lang Thị Lợi thẫn thờ trước nơi từng là nhà, nay chỉ còn là một hố sâu (Ảnh: Phi Hà).

Anh Kha Văn Phi, Bí thư Chi đoàn bản Ang chia sẻ: "Trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An, ban quản lý bản đi kiểm tra và vận động gia đình bà Lợi sơ tán đến nhà dân phía trong. Suốt ngày 28/9, mưa xối xả, nước khe Ang dâng lên, uy hiếp an toàn những ngôi nhà dọc bờ khe".

Sáng 29/9, mưa như trút, nước khe Ang cuồn cuộn chảy. Bà Lợi nóng ruột, đội mưa về xem xét tình hình. Khoảng 8h30, dòng nước như thác lũ ào xuống. Căn nhà bà Lợi vốn đã rệu rã, xiêu vẹo, không chống chọi nổi dòng nước lũ, rung lên bần bật rồi đổ sập xuống khe.

“Mất hết rồi, mất hết rồi...!”, bà Lợi lặp lại, tay níu lấy cô con dâu, khóc khản cả tiếng.

Bên cạnh nhà bà Lợi, căn nhà của chị Lương Thị Piêng cũng đổ sập xuống khe, chỉ còn một phần nền nhà và nửa gian bếp. Cách đó khoảng 500m, hộ gia đình bà Lương Thị Duyến và bà Quang Thị Bún cũng chịu chung cảnh "màn trời chiếu đất" sau cơn lũ.

Anh Kha Văn Phi cho biết, 4 hộ dân bị mất nhà cửa sau cơn bão số 10, ban quản lý bản đã bố trí, vận động đến nhà người thân để trú ngụ. Riêng gia đình bà Lang Thị Lợi, ban quản lý bản đã mượn căn nhà của một hộ dân đang đi làm ăn xa để bà Lợi cùng vợ chồng con trai, cháu nội ở tạm.

“Sau 2 trận bão liên tiếp, nhiều hộ dân trong bản bị thiệt hại nặng nề, nhiều hộ mất chỗ ở. Ban quản lý bản cũng chưa biết sẽ bố trí cho các hộ gia đình này ở đâu khi mặt bằng không có, mà bà con cũng không có kinh phí để làm nhà”, anh Phi thông tin.

Người đàn ông trực bão bàng hoàng nghe tin nhà đổ, con nhập viện...

Sáng 1/10, anh Lê Văn Nam (39 tuổi, trú tại thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh), rời bệnh viện - nơi con trai đang điều trị - trở về căn nhà của mình. Mái ấm của gia đình anh, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát.

Anh Nam là Trung đội trưởng Trung đội dân quân tự vệ xã Mai Phụ. Sáng 28/9, trước khi bão số 10 đổ bộ, anh Nam cùng lực lượng địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn. Buổi chiều, anh trở về gia cố lại căn nhà cấp bốn rộng hơn 100m2 của gia đình. Ăn xong bữa cơm tối, anh lại lên đường trực bão.

Mái ấm của gia đình anh Nam giờ chỉ còn mấy bức tường chơ vơ (Ảnh: Dương Nguyên).

Bão vào, mưa xối xả, gió rít liên hồi, quật ngã cây cối. Anh Nam thấp thỏm khi nghĩ đến vợ và 3 con nhỏ đang chống bão ở nhà.

Đến 1h ngày 29/9, vợ anh - chị Trịnh Thị Tâm (32 tuổi) - gọi điện trong hoảng loạn, báo tin mái nhà bị tốc. Các con kịp chui dưới gầm bàn nhưng vẫn bị thương do tường nhà đổ sập.

Anh Nam vội vã vượt mưa bão trở về. Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, ngay trong đêm, cả 3 người con của vợ chồng anh được đưa đến bệnh viện. Cháu đầu và cháu thứ 3 bị thương nhẹ, còn cậu con trai thứ hai Lê Tiến Lâm chấn thương nặng, phải điều trị dài ngày.

Cơn cuồng phong trong đêm đã cuốn bay mái, kéo sập bức tường căn nhà vợ chồng anh Nam. Toàn bộ tài sản, đồ dùng, vật dụng trong nhà bị gạch vữa đè bẹp, hư hỏng hoàn toàn.

Nhờ người trông giúp con, vợ chồng anh Nam tranh thủ về dọn nhà. Nhìn cảnh ngổn ngang, đổ nát, anh không biết bắt đầu từ đâu. Căn nhà vợ chồng anh chắt góp, vay mượn xây dựng từ năm 2022 nợ còn chưa trả hết.

Chị Trịnh Thị Tâm bật khóc trước căn nhà giờ chỉ còn là đống hoang tàn, đổ nát (Ảnh: Dương Nguyên).

Chị Tâm, vợ anh, tựa vào bức tường còn sót lại, bật khóc nức nở: “Tan nát hết rồi, không còn gì nữa cả...”.

Anh Nam cúi xuống, nhặt mấy cuốn sách ướt nhẹp của các con lên phơi, tránh giọt nước mắt của vợ, anh sợ, chính mình cũng không thể cầm lòng.

Bà Hoàng Thị Quỳnh Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Phụ cho biết, cơn bão Bualoi đã khiến địa phương thiệt hại nặng nề khi có 6.331 nhà hư hỏng, trong đó trường hợp nặng nhất là hộ gia đình anh Lê Văn Nam.

“Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí chia sẻ, hỗ trợ giúp gia đình anh Nam cũng như các gia đình chịu thiệt hại sau cơn bão sớm vượt qua khó khăn”, bà Oanh bày tỏ.

Thống kê chưa đầy đủ, bão số 10 đã khiến khoảng hơn 3.000 căn nhà tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng, nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn. Hai trận bão nối nhau, khiến người dân các địa phương kiệt quệ, không còn sức để tự gượng dậy.

Hơn lúc nào hết, báo Dân trí mong muốn quý bạn đọc cùng "góp gạch" xây nhà, giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định nơi ăn, chốn ở.