Những ngành nghề tuyển nhiều lao động nhất tại TPHCM trong năm 2026

Thống kê thị trường lao động TPHCM năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố cho biết các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng gần 314.000 vị trí việc làm.

Năm 2026, trung tâm dự báo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp sẽ còn cao hơn năm trước để đáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế của thành phố. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng sẽ có sự phân hóa theo khu vực và theo ngành nghề.

Dệt may là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tại TPHCM (Ảnh minh họa: PN).

Tại khu vực TPHCM (cũ), nhu cầu nhân lực tập trung vào các nhóm ngành văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, du lịch...

Tại khu vực Bình Dương (cũ), nhu cầu tuyển dụng cao nhất là ở nhóm lao động phổ thông và lao động vận hành dây chuyền sản xuất.

Đối với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), năm 2026 được dự báo là giai đoạn quan trọng phát triển các ngành cảng biển, logistics, vận tải và dịch vụ hỗ trợ cảng, khi các dự án logistics và hoạt động cảng Cái Mép - Thị Vải bước vào mùa cao điểm.

Do đó, nhu cầu tuyển dụng khu vực này sẽ nghiêng mạnh về nhóm lao động chuyên môn kỹ năng cao trong vận hành kho bãi, logistics cảng, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Để đánh giá cân bằng thị trường, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cũng đã phân loại nhu cầu tuyển dụng gần 314.000 vị trí việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Kết quả cho thấy, cơ cấu nhu cầu tuyển dụng theo nhóm ngành nghề thể hiện sự phân hóa rõ nét, có những ngành cần hơn 100.0000 lao động, có ngành chỉ cần vài trăm người.

Cơ cấu cầu lao động theo ngành nghề tại TPHCM năm 2025 (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM).

Đứng đầu danh sách tuyển dụng vẫn là nhóm lao động phổ thông, làm các công việc giản đơn với nhu cầu tuyển dụng gần 125.000 người, chiếm gần 40% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, kỹ thuật, sản xuất đứng thứ hai với nhu cầu tuyển dụng gần 73.000 lao động, chiếm hơn 23% tổng nhu cầu. Con số này thể hiện nhu cầu lớn về lao động vận hành máy móc, thợ kỹ thuật...

Nhóm ngành dệt may, da giày đứng thứ ba trong danh sách với nhu cầu tuyển dụng gần 29.000 lao động.

Tuy nhiên, về cơ cấu nguồn cung lao động lại có sự khác biệt với cơ cấu nhu cầu.

Cơ cấu cung lao động theo ngành nghề tại TPHCM năm 2025 (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM).

Cụ thể, trong năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM ghi nhận gần 192.000 lượt người đăng ký tìm việc.

Trong số đó, nhóm ngành có nhiều người tìm việc nhất là công nghiệp chế biến - chế tạo với gần 54.000 người, chiếm hơn 28% tổng nguồn cung lao động.

Đứng thứ hai là nhóm ngành dệt may, da giày, gỗ nội thất với hơn 39.000 lao động (chiếm hơn 20%).

Đứng thứ ba là nhóm văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin... với hơn 35.000 người (chiếm hơn 18%).