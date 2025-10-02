Vị tướng trăm tuổi dành lương hưu ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ngày 2/10, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết, Ban vận động cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận khoản hỗ trợ 20 triệu đồng từ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.

Chiều 1/10, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước có mặt tại Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 theo lời mời của lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dành 20 triệu đồng từ lương hưu hỗ trợ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10 (Ảnh: Đình Hùng).

Ngay khi có mặt tại quê nhà, vị tướng 100 tuổi đời đã gặp, trực tiếp trao số tiền 20 triệu đồng tới đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ủng hộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) gây ra.

Khoản ủng hộ này được Trung tướng Nguyễn Quốc Thuốc bỏ vào phong bì, với dòng chữ “ông Nguyễn Quốc Thước, cán bộ hưu trí, xin ủng hộ bà con bị bão lụt tỉnh Nghệ An quê nhà”.

Hình ảnh chiếc phong bì với nét chữ run run, xiêu vẹo của vị tướng 100 tuổi với tư cách “cán bộ hưu trí” được đăng tải đã nhận nhiều tán thưởng của cộng đồng. Đó không chỉ là tình cảm của một người con xa quê dành cho người dân trong tỉnh, mà còn thể hiện sự khiêm tốn của một vị tướng nay đã bước sang tuổi 100.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (SN 1926, quê tỉnh Nghệ An), nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII, IX, X, thuộc đoàn đại biểu Nghệ An. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân năm 2020 vì những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đình Hùng cho biết, cá nhân ông và nhân dân tỉnh Nghệ An vô cùng xúc động và biết ơn khi đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Dù đã cao tuổi, Trung tướng vẫn dành trọn tâm huyết và tình cảm sâu nặng cho quê hương. Theo ông Hùng, đây là sự sẻ chia vô cùng quý giá, thể hiện tấm lòng "vì dân" sâu sắc và tinh thần trách nhiệm mẫu mực của một vị tướng anh hùng, một người con ưu tú của quê hương.

Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào Nghệ An sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Nghệ An đêm 28, rạng 29/9 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này với 4 người chết, 16 người bị thương, 53 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 124 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 49.000 nhà bị tốc mái.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến nhân dân tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Ảnh: Đình Hùng).

Bão và lũ do hoàn lưu bão số 10 còn gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, trường học, công trình điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp.

Theo ước tính, tỉnh Nghệ An thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng do bão số 10 gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và các địa phương trong, ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, khóa 2025-2030, chiều 1/10, các đại biểu đã ủng hộ gần 350 triệu đồng giúp đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10.