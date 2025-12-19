Từ “vực thẳm” đến chiến công kỳ diệu của bóng đá Việt Nam

SEA Games 33 vẫn còn 2 ngày thi đấu cuối cùng, cuộc đua tranh trong tốp 3 của đoàn thể thao Việt Nam vẫn còn đó, nhưng với riêng bóng đá thì chúng ta đã có một đoạn kết quá tuyệt vời tại Đại hội này với tấm huy chương vàng (HCV) bóng đá nam.

Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Quảng Ninh… và khắp các tỉnh, thành khác trên cả nước đã lại có những cuộc “đi bão” để chia vui cùng đội tuyển.

Cuộc lội ngược dòng không tưởng

Vâng, cho tới khi đặt bút viết những dòng này, tôi vẫn không khỏi phấn chấn khi nhớ lại những thời khắc ấy. Bắt đầu là một màn “tra tấn” tinh thần khi các tuyển thủ U22 của chúng ta nhập cuộc không như mong đợi, trong khi đội chủ nhà Thái Lan thì hoàn toàn ngược lại.

Tôi đã hình dung vào một thế trận mà Thái Lan – với một đội hình chất lượng, tư cách chủ nhà, được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả cùng nỗi khát khao sẽ lấy lại vị trí số 1 – tràn lên tấn công từ mọi hướng, và các “chiến binh Sao vàng” của chúng ta sẽ chấp nhận đá phòng ngự phản công chủ động.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhưng khi ngôi sao số 1 Yotsakorn Burapha – “sát thủ số 1” của giải đấu – mở tỉ số bằng một cú đá phạt cực hiểm ở phút 21 thì mọi thứ đã trở nên khó hơn rất nhiều. Điều ấy đồng nghĩa với việc đội bóng của chúng ta sẽ phải chơi tấn công nhiều hơn, trong khi tâm lý của một số cầu thủ đã bị dao động, hoang mang, thể hiện qua không ít đường chuyền sai hay sự thất thế trong các pha tranh chấp. Điều lo ngại nhất cũng thành sự thật khi đội trưởng của Thái Lan sút xa nâng tỷ số lên 2-0. Cảm giác mọi thứ đã sụp đổ với “vực thẳm” hai bàn thua!

Trái tim như trĩu hẳn xuống. Phải chăng đã hết hẳn hy vọng? Thì đấy, các cầu thủ Thái không chỉ tỏ ra mạnh mẽ và ăn ý mà còn cho thấy cả sự cao ngạo, ra vẻ “trên chân” bằng các pha xử lý ngẫu hứng, mang tính… biểu diễn.

Hết hiệp 1, tôi đã tự nhủ: Chỉ có “kỳ tích xuất hiện” mới mong lật ngược được tình thế. Hy vọng lớn nhất đặt vào thầy Kim – người không chỉ giỏi “làm tâm lý” mà còn chứng minh tài xoay chuyển với những màn thay người cực kỳ hợp lý thông qua hai chiến dịch ở ASEAN Cup 2024 và giải U.23 Đông Nam Á. Tôi cũng mong được chứng kiến tinh thần thép của các “chiến binh Sao vàng”, với ý chí quyết thắng cùng nỗ lực phi thường khi phải đối mặt với thử thách cực đại!

Thế mà điều không tưởng ấy đã thành hiện thực. Sau khi đưa Thái Sơn vào từ cuối hiệp 1 (thay Quốc Cường ở vị trí tiền vệ trung tâm), qua đó cải thiện khả năng cầm bóng, giữ nhịp ở khu trung tuyến, thầy Kim tiếp tục cho thấy sự sắc sảo khi tung Thanh Nhàn và Văn Thuận vào (thay Viktor Lê và Văn Khang) để làm mới hàng tấn công.

Không có gì lạ khi các chàng trai áo đỏ tràn sang phần sân của Thái Lan, nhưng thú vị nhất là họ đã chơi bóng nhịp nhàng, nhanh và biến hóa khác hẳn so với hiệp đấu trước. Điều ấy chứng minh, chỉ trong 15 phút giải lao ngắn ngủi thôi, HLV Kim Sang-sik đã không những bàn đấu pháp với các cầu thủ mà còn thật sự giúp các học trò của mình cởi bỏ gánh nặng tâm lý.

Hai hậu vệ cánh (Minh Phúc và Phi Hoàng) dâng cao nhiều hơn, phối hợp cùng Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Thái Sơn… liên tục có những pha phối hợp ở cự ly ngắn với tốc độ cao, khiến hàng thủ Thái Lan nhiều lần rối loạn. Trong một tình huống như vậy, Đình Bắc đem về một quả penalty rồi tự mình thực hiện để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chứng kiến Đình Bắc, ngay sau khi ghi bàn, thúc giục các đồng đội tiếp tục duy trì thế tấn công mới hiểu khát khao của anh và các tuyển thủ Việt Nam lớn thế nào…

Mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn: Đội U22 Việt Nam chơi bóng thanh thoát, có “nhịp điệu” bao nhiêu thì phía các cầu thủ chủ nhà lại tỏ rõ sự bối rối bấy nhiêu. Khi trung vệ Lý Đức lao vào khiến hậu vệ và thủ môn đội bạn va vào nhau và bóng lăn vào lưới, cân bằng tỷ số 2-2, tôi từng lo trọng tài có thể thổi phạt Đức, nhưng không… Cảm xúc thật sự vỡ òa. Hóa ra vụ trọng tài xử ép tối hôm trước ở trận chung kết bóng đá nữ chỉ xem như một “tai nạn”. Mối lo trọng tài cũng đã được giải tỏa!

Áp lực giờ đã chuyển cả sang phía người Thái. Vậy nên nếu không có sự xuất thần của anh chàng thủ môn, cộng thêm may mắn nhờ cột dọc, thì họ đã phải thủng lưới thêm hai lần ngay trong hiệp 2 rồi. Bước vào hiệp phụ, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục chứng minh sự tiến bộ không chỉ về chuyên môn, bản lĩnh mà cả về thể lực. Thế rồi trong một tình huống tấn công ở góc trái, Đình Bắc – Thái Sơn – Văn Thuận đã nối tiếp khoan thủng hàng phòng ngự Thái Lan, trước khi Thanh Nhàn chớp thời cơ, rướn hết cỡ, đánh bại thủ môn đội bạn và đưa bóng vào lưới, ấn định tỷ số 3-2.

Từng ba lần vô địch Đông Nam Á và hai lần giành HCV SEA Games, nhưng chưa bao giờ các đội tuyển bóng đá nam của chúng ta lại phải đối mặt với khó khăn lớn như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ đã chứng minh rằng gian khó càng lớn bao nhiêu thì thành quả đạt được càng ngọt ngào và ý nghĩa bấy nhiêu. Một câu chuyện truyền cảm hứng thật sự tuyệt vời, để rồi mau chóng lan tỏa tới hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà, và đêm qua, người ta đã lại được chứng kiến những cuộc xuống đường với rợp màu cờ đỏ!

Một năm thành công trọn vẹn

Đầu năm, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia đã từng vượt qua áp lực khủng khiếp cũng tại chính “chảo lửa” Rajamangala, đánh bại tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup, cũng với tỷ số 3-2 và cũng sau một cuộc “lội ngược dòng” (bị dẫn trước 2-1).

Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Rajamangala (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giữa năm, “thầy Kim” tiếp tục cùng các học trò U23 đánh bại Indonesia ngay trên sân vận động quốc gia của “xứ sở vạn đảo”, giành HCV giải Đông Nam Á. Và cuối năm, ông chính thức đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên nhận đầy đủ các danh hiệu cao nhất của bóng đá khu vực trong một năm với tấm HCV SEA Games.

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc tới đội tuyển bóng đá nữ, dù chỉ giành huy chương bạc (không thể nâng số lần HCV liên tiếp tại SEA Games lên con số 5) nhưng vẫn rất đáng ngợi khen. Bởi rõ ràng, họ chơi trên chân so với dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines (có tới 17 người sinh ra và đang chơi bóng tại Mỹ, Canada, Úc, Tây Ban Nha), đã ghi được bàn thắng rất rõ ràng nhưng lại bị trọng tài tước đi một cách phũ phàng, rồi chỉ không may khi thất thủ bởi một cú đá luân lưu 11 m.

Không ngoa khi gọi tấm huy chương bạc ấy cũng “quý như vàng mười”. Và huấn luyện viên lão làng Mai Đức Chung – người thứ hai của ngành Thể dục Thể thao được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động – đã có một màn chia tay sự nghiệp đầy xúc động.

Chúng ta cũng cần vinh danh đội tuyển futsal (bóng đá trong nhà) nữ khi đã lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất sau “chiến thắng 5 sao” ở trận chung kết trước Indonesia. Một chiến công quá tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, bởi đội tuyển từng năm lần chỉ về đích ở vị trí thứ Nhì tại các kỳ SEA Games trước đó.

Thành công tại đấu trường khu vực vốn không phải cái đích cuối cùng. Trước mắt đội U.22 Việt Nam là vòng chung kết U23 châu Á 2026, xa hơn chính là đấu trường Asiad vào tháng 9 tới ở Nhật Bản. Đội tuyển và đội futsal nữ cũng đều đang hướng tới mục tiêu nâng tầm tại các đấu trường lớn hơn, trong đó có Asiad. Nhưng chính từ những trải nghiệm tuyệt vời ở SEA Games 33, họ sẽ thêm vững tin, nỗ lực hơn nữa để bước sang năm 2026 với những thử thách mới!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục Thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban Nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên Thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

