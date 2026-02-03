Tổng thống Trump bác tin "thân thiết" với Epstein

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump hôm 2/2 phủ nhận việc ông “thân thiết” với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump cáo buộc rằng thông tin mới được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố cho thấy Epstein và cây viết Michael Wolff đã “thông đồng” nhằm gây tổn hại cho ông và nhiệm kỳ tổng thống của ông, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông Trump cũng nói rằng ông chưa từng đến hòn đảo riêng của Epstein, đồng thời cảnh báo sẽ khởi kiện những "thành phần cực đoan".

Michael Wolff là một nhà báo và tác giả, người đã viết 4 cuốn sách về sự tham gia và thăng tiến của ông Trump trên chính trường Mỹ.

Theo các email được đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố năm ngoái, Epstein đã từng nhắc đến ông Trump trong các tin nhắn riêng gửi cho đồng phạm Ghislaine Maxwell và Michael Wolff trong giai đoạn 2011-2019.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ trích đảng Dân chủ vì đã công bố các email này, gọi đó là “rò rỉ có chọn lọc cho truyền thông nhằm tạo ra một câu chuyện giả để bôi nhọ Tổng thống Trump”.

Bà nói thêm rằng những câu chuyện này chỉ là “nỗ lực ác ý nhằm đánh lạc hướng khỏi thành tựu lịch sử của Tổng thống Trump”.

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Bộ Tư pháp công bố hơn 3 triệu trang tài liệu về các cuộc điều tra Epstein. Việc công bố này diễn ra theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein do chính ông Trump ký. Hàng loạt tài liệu đã được công bố, bao gồm ảnh, biên bản phỏng vấn và hồ sơ tòa án, nhiều tài liệu bị bôi đen. Số tài liệu này cho thấy Epstein có liên quan tới nhiều chính trị gia, gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Trong bài đăng Truth Social, ông Trump viết: “Không chỉ tôi không thân thiết với Jeffrey Epstein, mà dựa trên thông tin mới được Bộ Tư pháp công bố, Epstein và tác giả nói dối tên Michael Wolff đã thông đồng để làm hại tôi và nhiệm kỳ tổng thống của tôi". Ông Trump không nêu ra bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này.

Trong một diễn biến khác, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và Hillary Clinton đã đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện như một phần trong cuộc điều tra về Epstein, sau khi chịu áp lực từ chính giới Mỹ để thực hiện việc này.

Trước đó, đã có các kêu gọi từ lưỡng đảng yêu cầu minh bạch hơn về vụ Epstein, người đã chết trong nhà tù New York năm 2019 khi đang chờ xét xử tội môi giới tình dục và ấu dâm.

Mối quan hệ giữa ông Clinton và Epstein đã trở thành trọng tâm chỉ trích của đảng Cộng hòa. Ông Clinton từng có quan hệ xã giao với Epstein vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000, nhưng chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến Epstein.