Bất ngờ đánh bại futsal Thái Lan, Iraq vào bán kết giải châu Á gặp Iran

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Thái Lan và Iraq được đánh giá là một trong hai cặp đấu gay cấn nhất ở vòng tứ kết (cặp đấu còn lại diễn ra giữa đội tuyển futsal Việt Nam và chủ nhà Indonesia).

Đội tuyển futsal Thái Lan (áo xanh) bất ngờ dừng bước trước Iraq (Ảnh: FAT).

Iraq là đội khởi đầu tốt hơn trong trận đấu này. Phút thứ 8, Mustafa Ihsan tung cú sút quyết đoán mở tỷ số cho đội bóng Tây Á.

Nhưng chỉ một phút sau đó, đương kim Á quân Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Người ghi bàn cho đội futsal xứ sở chùa vàng trong tình huống ở phút thứ 9 là cầu thủ mang dòng máu nước ngoài Osamanmusa.

Tỷ số hòa được duy trì cho đến hết hiệp một (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc). Ngay đầu hiệp hai, Iraq một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 22, lại là Mustafa Ihsan ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Iraq.

Iraq vào bán kết gặp Iran (Ảnh: FAT).

Bị thua trước, Thái Lan tràn lên tấn công. Trong những phút cuối, đội bóng xứ sở chùa vàng sử dụng chiến thuật power-play (bỏ trống khung thành, dùng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công). Tuy nhiên, khi các cầu thủ Thái Lan kiểm soát bóng không tốt, chính họ phải trả giá vì chiến thuật này.

Iraq ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 33 và 37, lần lượt được thực hiện bởi Salim Kadhim và Ibrahim Ahmed, qua đó nâng tỷ số lên 4-1, đẩy trận đấu ra khỏi tầm với của đội tuyển futsal Thái Lan.

Đại diện của Đông Nam Á chỉ gỡ lại một bàn ở phút 40, do công của Chaowala, chấp nhận thua chung cuộc 2-4.

Việc Thái Lan thua Iraq là bất ngờ rất lớn tại giải năm nay, bởi lâu nay Thái Lan là một trong 4 nền futsal mạnh nhất châu Á, chỉ sau Iran và Nhật Bản, ngang với Uzbekistan.

Ở cặp tứ kết diễn ra trước đó, đương kim vô địch Iran thắng đậm Uzbekistan 7-4. Iran vào bán kết gặp Iraq ngày 5/2.