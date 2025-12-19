Báo Indonesia, Malaysia bình luận khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

U22 Việt Nam đã trở thành tân vương ở SEA Games sau khi vượt qua chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala. Mặc dù bị dẫn trước 0-2 trong hiệp 1 nhưng U22 Việt Nam đã thi đấu kiên cường và thắng ngược đội chủ nhà với tỷ số 3-2 sau 120 phút.

Báo Indonesia ca ngợi tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông Đông Nam Á. Tờ Bola (Indonesia) giật tít: “Màn ngược dòng ngoạn mục, giàu cảm xúc của U22 Việt Nam”.

Ngoài phần tường thuật trận đấu, tờ báo của Indonesia khẳng định U22 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Họ cho rằng đây là thất bại mà U22 Thái Lan “không thể nuốt trôi”.

Trong bài báo khác, tờ Bola khẳng định: “Trận thua ngược của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam là bi kịch lớn. Không ai tin rằng U22 Thái Lan có thể gục ngã sau khi dẫn trước đối thủ tới 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc. Sau một kỳ SEA Games mất chức vô địch vào tay của U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã trở lại với dấu mốc vàng son”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Kompas thừa nhận: “U22 Việt Nam càng thi đấu càng hưng phấn trong hiệp 2. Họ đã thể hiện tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ đó, họ đã ghi liên tiếp hai bàn vào lưới U22 Thái Lan. Thậm chí, đội bóng áo đỏ còn có cơ hội kết liễu đối thủ ngay trong 90 phút.

Trong hiệp phụ, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì thế tấn công chủ động. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Thanh Nhàn ở phút 95. Sau đó, U22 Việt Nam đã chơi phòng ngự kín kẽ, khiến cho U22 Thái Lan không thể nào xuyên thủng lưới”.

U22 Việt Nam lên ngôi đầy thuyết phục ở SEA Games (Ảnh: Anh Khoa).

Báo giới Malaysia cũng lên tiếng chúc mừng U22 Việt Nam. Tờ New Strait Times nhấn mạnh: “Đây có thể là chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử với U22 Việt Nam. Họ đã bổ sung tấm HCV SEA Games tiếp theo vào bộ sưu tập danh hiệu sau khi từng đăng quang ở các giải đấu vào năm 2019 và 2021.

Chiến thắng còn mang ý nghĩa lịch sử khi đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân nhà của đối thủ này ở một trận đấu chính thức cấp độ U22/U23.

Thái Lan vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất SEA Games với 16 lần vô địch nhưng họ đang ngày càng xa đỉnh cao. Lần gần nhất “Voi chiến” giành HCV SEA Games là vào năm 2017”.

Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) viết: “U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games. Nhờ đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã có lần thứ 3 đăng quang ở giải đấu này trong 4 kỳ SEA Games gần nhất”.