Mùa xuân của niềm tin và khát vọng

Mùa Xuân năm 1930 không chỉ đánh dấu sự ra đời của một chính đảng cách mạng, mà còn chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước, xác lập một con đường phát triển đúng đắn cho dân tộc Việt Nam: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 96 mùa Xuân lịch sử, Đảng không ngừng được tôi luyện và trưởng thành qua thử thách, giữ vững vai trò đội tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc, dẫn dắt đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng hùng cường và phồn vinh.

Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ, có thể khẳng định, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước; từ những năm tháng gian khó của thời kỳ hậu chiến đến công cuộc đổi mới sâu rộng từ Đại hội VI (1986), tất cả đều chứng minh chân lý: chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc.

96 mùa Xuân có Đảng là chặng đường của hy sinh, gian khổ, của những quyết sách lớn mang tầm vóc lịch sử, của những cuộc đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo để phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại.

Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ý nghĩa của 96 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng càng được soi sáng rõ nét hơn. Những thành tựu đã đạt được không chỉ là niềm tự hào, mà còn là hành trang vững chắc để Việt Nam tự tin tiến bước trong tương lai.

Từ mùa Xuân lịch sử 1930 đến những mùa Xuân độc lập, thống nhất và đổi mới

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Trong bối cảnh phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX lâm vào khủng hoảng về đường lối, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn từ chủ nghĩa Mác – Lênin. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định rõ: cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó không chỉ là lựa chọn mang tính chiến lược, mà còn là sự kết tinh của khát vọng độc lập, tự do và công bằng xã hội của dân tộc Việt Nam.

Chỉ sau 15 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành thắng lợi, khai sinh Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, một dân tộc từng bị áp bức, đô hộ đã hiên ngang bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Những thập niên tiếp theo là những năm tháng thử thách khắc nghiệt nhưng cũng đầy hào hùng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc đã đoàn kết một lòng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược. Hai mươi mốt năm sau, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã khép lại cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thu non sông về một mối, mở ra thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày thống nhất, đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn: hậu quả nặng nề của chiến tranh, nền kinh tế kiệt quệ, bao vây, cấm vận kéo dài. Trước thực tiễn đó, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật”, Đại hội VI của Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quyết định lịch sử ấy thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

An ninh lương thực được bảo đảm, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Những kết quả ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của đường lối đổi mới, mà còn là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

96 mùa Xuân – Hành trang vững vàng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bước sang năm 2026, khi kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Việt Nam đang đứng trước một vận hội phát triển mới. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ: đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và thịnh vượng. Đây là thời kỳ đòi hỏi không chỉ tầm nhìn chiến lược, mà còn tinh thần hành động mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo.

Một điểm nhấn đặc biệt của Đại hội XIV là tinh thần “nhiệm kỳ hành động”. Đảng không chỉ đề ra mục tiêu, mà còn yêu cầu “nói đi đôi với làm”, “làm nhanh, làm đúng, làm đến cùng và có hiệu quả”.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được thông qua ngay tại Đại hội, với nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đây là bước tiến quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, biến khát vọng thành hành động cụ thể.

Trong giai đoạn bản lề này, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc mở ra và định hình kỷ nguyên phát triển mới của Đảng và đất nước. Với tư duy đổi mới mạnh mẽ, thực chất và tinh thần hành động quyết liệt, Tổng Bí thư đã thúc đẩy sự chuyển đổi căn bản từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, mở rộng tầm nhìn từ mục tiêu của từng nhiệm kỳ sang mục tiêu dài hạn của đất nước. Việc xác lập “nhiệm kỳ hành động”, đề cao kỷ luật thực thi, cá thể hóa trách nhiệm và lấy hiệu quả, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, thể hiện rõ phong cách lãnh đạo sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo động lực chính trị mới để cả hệ thống chuyển động đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng xác định khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khóa vàng” để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã mở ra hành lang pháp lý quan trọng để Việt Nam bứt phá, tránh nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Đảng coi xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là “then chốt của then chốt”, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là công bộc tận tụy, liêm chính, vì Nhân dân phục vụ.

Về đối ngoại, đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa tiếp tục được phát huy. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược và toàn diện với hầu hết các trung tâm kinh tế – chính trị lớn trên thế giới. Vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Những thành tựu đó không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của 96 năm kiên trì con đường mà Đảng đã lựa chọn, của truyền thống trung thành với lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với Nhân dân, của tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sáng tạo không ngừng. Chính những giá trị ấy là hành trang vô giá để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

96 mùa Xuân có Đảng là 96 mùa Xuân của niềm tin, của khát vọng và của những bước tiến không ngừng. Nhìn lại chặng đường đã qua để thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào tương lai. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, biến khát vọng hùng cường thành hiện thực, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

