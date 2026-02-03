Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 3/2, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, đã trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (Ảnh: Hùng Anh)

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Quyết đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quá trình phát triển của địa phương; đồng thời bày tỏ tin tưởng Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ tiếp tục nêu gương, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972, được kết nạp Đảng vào tháng 2/1996, chính thức trở thành đảng viên năm 1997. Trải qua nhiều cương vị công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng, nhất là trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Quyết được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An; sau đó tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh sau khi hai tỉnh hợp nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quyết bày tỏ vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, xem đây là lời nhắc nhở để tiếp tục phấn đấu, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.