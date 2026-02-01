Từ vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành: Khi giúp việc không còn là chuyện riêng

Những câu than thở kiểu “Dạo này bận quá, lu bu nhà cửa, con cái vì chị giúp việc đột ngột về quê”, hay “kiếm được chị giúp việc ưng ý thiệt là khó lắm luôn”, là câu cửa miệng của các cô bạn hay đồng nghiệp của tôi mỗi khi thay đổi giúp việc.

Có người vừa đi làm về đã phải chạy vội đón con, nấu ăn, chăm sóc cha mẹ già vì người giúp việc xin nghỉ gấp. Có người lúng túng vì không biết tìm ai thay thế trong vài ngày, vài tuần. Đằng sau những lời than vãn tưởng chừng rất đời thường ấy là một thực tế: giúp việc đang trở thành một phần không thể thiếu của nhiều gia đình, nhưng mối quan hệ giữa các bên trong không ít trường hợp lại vận hành thiếu chuẩn mực và đầy rủi ro.

Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, không khó để bắt gặp những tiêu đề phản ánh các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến giúp việc gia đình, như trộm cắp tài sản, bạo hành người cao tuổi, thậm chí có trường hợp liên quan đến bắt cóc trẻ em. Mỗi sự việc khi được đưa tin thường gây chú ý rồi lắng xuống theo thời gian.

Tất nhiên, đây chỉ là một số vụ việc cụ thể, không mang tính đại diện và không phản ánh bản chất của thị trường lao động giúp việc gia đình. Nhưng khi các sự việc đó khép lại theo thời gian, những vấn đề đặt ra, những nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn đó và có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong xã hội. Vụ cụ bà hơn 80 tuổi ở Hà Nội bị người giúp việc bạo hành mới đây là một trường hợp như vậy, và một lần nữa, sự việc liên quan đến người giúp việc khiến dư luận bàng hoàng.

Rõ ràng, chúng ta cần mổ xẻ vấn đề không chỉ ở góc độ các hiện tượng đơn lẻ, mà cần nhìn sâu hơn vào những bất cập đang tồn tại trong loại hình giúp việc gia đình này.

Nữ giúp việc quát mắng, bạo hành người cao tuổi gây phẫn nộ ở Hà Nội

Nhu cầu giúp việc gia đình tăng mạnh là điều dễ hiểu. Đô thị hóa khiến nhịp sống ngày càng gấp gáp. Phụ nữ tham gia thị trường lao động nhiều hơn. Gia đình hạt nhân dần thay thế mô hình nhiều thế hệ. Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại nhà ngày càng lớn.

Những công việc từng được xem là “việc trong nhà” – nấu ăn, trông trẻ, chăm sóc người già – đã và đang được chuyển giao ra thị trường và lao động giúp việc gia đình đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của đời sống đô thị.

Thị trường này mang những đặc điểm rất đặc thù: người lao động chủ yếu là phụ nữ từ nông thôn, trình độ học vấn phần nào hạn chế, ít được đào tạo bài bản; nơi làm việc là không gian riêng tư của từng gia đình – khép kín, khó giám sát, khó can thiệp nhanh khi phát sinh rủi ro.

Theo quan sát của tôi và cũng qua câu chuyện thực tế của những người tôi quen biết, mối quan hệ giữa gia chủ và người giúp việc chủ yếu được thiết lập thông qua giới thiệu cá nhân, họ hàng, người quen. Chẳng hạn như vụ việc của cụ bà ở Hà Nội đề cập trên, con cháu thuê người giúp việc từ lời giới thiệu thông qua câu chuyện ở bệnh viện.

Nói cách khác, quan hệ lao động ở đây chủ yếu được xây dựng trên niềm tin cá nhân, thỏa thuận bằng lời nói, ít giấy tờ ràng buộc. Nhiều gia đình vẫn coi việc ký hợp đồng lao động là rườm rà, không cần thiết. Ngược lại, nhiều lao động giúp việc cũng không biết hoặc không dám yêu cầu hợp đồng.

Nhìn chung, cả hai bên trong thị trường giúp việc gia đình đều phải “tự xoay xở”. Gia đình là người sử dụng lao động thì không có công cụ đánh giá, không có cơ chế thay thế ngay khi “đứt gãy” quan hệ. Người lao động thì nhiều khi làm việc trong môi trường áp lực cao, thiếu hỗ trợ tâm lý, không nắm rõ cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khi mâu thuẫn xảy ra, cách xử lý thường chỉ xoay quanh đạo đức cá nhân, sự can thiệp của người quen, hoặc khi mọi việc vượt tầm kiểm soát mới chuyển sang pháp luật hình sự. Pháp luật lao động – vốn được thiết kế để bảo vệ quyền lợi cả hai phía và phòng ngừa rủi ro – không phải lúc nào cũng được sử dụng ngay từ đầu.

Trong một cấu trúc quan hệ như vậy, chuyện người lao động bỏ việc đột ngột, hay gia đình rơi vào khủng hoảng khi người làm nghỉ ngang, không còn là điều khó hiểu. Những vụ việc nghiêm trọng hơn – như bạo hành người già – trước hết là trách nhiệm pháp lý, đạo đức của đối tượng gây ra hành vi đó, nhưng phần nào cũng là hệ quả của mối quan hệ vận hành bằng cảm tính và niềm tin cá nhân, thay vì bằng chuẩn mực theo đúng quy định.

Pháp luật về lao động đã quy định rõ các yêu cầu với quan hệ lao động giúp việc gia đình: phải ký hợp đồng bằng văn bản, ghi rõ công việc, thời gian làm việc, tiền lương, ăn ở, nghỉ ngơi; đồng thời yêu cầu người sử dụng lao động chi trả khoản tương đương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Hành lang pháp luật đã có, đây cũng là lĩnh vực được cơ quan quản lý các cấp quan tâm để bảo vệ quyền lợi các bên, khuyến khích việc đào tạo nghề cũng như nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động.

Vấn đề nằm ở chỗ, trong nhiều trường hợp, cả gia chủ lẫn người làm đều chưa coi trọng đúng mức những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình.

Khi không có hợp đồng, người giúp việc dễ rơi vào tình trạng làm việc kéo dài, ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ bị xóa nhòa, quyền lợi phụ thuộc nhiều vào sự nhẫn nhịn. Ngược lại, gia chủ cũng không có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý khi xảy ra sai sót hay thiệt hại, ngoài biện pháp đơn giản nhất là “cho nghỉ việc”.

Thiếu hợp đồng không chỉ là thiếu giấy tờ. Đó là thiếu sự thừa nhận rằng đây là một quan hệ lao động đúng nghĩa – nơi cả hai bên đều có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Quá trình đọc, trao đổi và ký hợp đồng không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là dịp để cả hai bên cùng dừng lại suy nghĩ một cách thận trọng: công việc cụ thể là gì, trách nhiệm đến đâu, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên ra sao. Khi các yêu cầu, quy định được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu, sự minh bạch sẽ giúp hạn chế những hiểu lầm, kỳ vọng lệch nhau và những mâu thuẫn dễ phát sinh trong quá trình làm việc về sau.

Từ những vụ việc đáng tiếc gần đây, có lẽ đã đến lúc cần nhìn giúp việc gia đình không còn là “chuyện riêng của từng nhà”, mà cần được nhìn nhận như một dịch vụ xã hội quan trọng để từ đó chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý lĩnh vực này ở các địa phương, cũng như nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn của thị trường lao động giúp việc gia đình.

Quan trọng hơn, các bên liên quan cần thay đổi cách nghĩ: tuân thủ pháp luật không phải để đối phó, mà để phòng ngừa. Khi rủi ro xảy ra, chính pháp luật mới là chỗ dựa bền vững nhất cho cả người lao động lẫn các gia đình.

Tác giả: Bà Đặng Thị Thúy Diễm tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích chính sách thuộc ngành Chính sách công tại trường Đại học Fulbright Việt Nam, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện bà là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

