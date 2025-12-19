“Vua phá lưới” SEA Games 33 nói lý do U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam

Tối 18/12, đội tuyển Thái Lan để thua Việt Nam với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ ở trận chung kết SEA Games 33, qua đó tuột mất cơ hội giành HCV SEA Games lần thứ 17 trong gang tấc. Tiền đạo đội tuyển quốc gia Thái Lan Yotsakorn Burapha đã bày tỏ nỗi thất vọng sau thất bại trước U22 Việt Nam, đặc biệt sau khi đội chủ nhà đã dẫn trước hai bàn sau hiệp một.

Yotsakorn ghi bàn thắng mở tỷ số từ một cú sút đẹp mắt (Ảnh: Tiến Tuấn)

Yotsakorn Burapha, người ghi một bàn thắng cho Thái Lan bằng cú sút phạt đẹp mắt, chia sẻ: “Chúng tôi đã không đạt được mục tiêu. Toàn đội rất thất vọng, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà nhưng lại không thể vô địch. Không còn gì để nói ngoài sự tiếc nuối”.

Tiền đạo này nói thêm: “Tôi thất vọng vì không thể vượt qua thử thách này, nhưng tôi vẫn còn những cơ hội khác. Trong hai năm tới, tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân để giành suất tham dự SEA Games tiếp theo. Tôi muốn có ít nhất một huy chương vàng trước khi quá tuổi tham dự giải đấu”. Yotsakorn năm nay 20 tuổi, anh vẫn có thể tham dự SEA Games 34.

Yotsakorn ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhận xét về trận đấu, Yotsakorn cho biết: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một khi dẫn trước 2-0. Sang hiệp hai, đội vẫn giữ nguyên chiến thuật nhưng sự thiếu tập trung đã khiến chúng tôi để thủng lưới sớm”.

Anh nhấn mạnh: “Tôi đã cố gắng hết sức. Thành tích cá nhân không quan trọng bằng việc tập thể trở thành nhà vô địch, nhưng tiếc là chúng tôi đã không làm được điều đó”. Yotsakorn đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" tại SEA Games 33 khi anh có được 7 bàn thắng sau 4 trận đấu.

Theo thông tin từ tờ Thairath, sau SEA Games 33, đội tuyển Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo là vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6/1 đến 24/1 năm 2026.