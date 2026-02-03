Hàng chục nghìn du khách đến VEC trong ngày khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 có chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”.

Sự kiện xúc tiến thương mại, kinh tế, văn hóa này có quy mô quốc gia, do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, UBND TPHCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và kết nối cung, cầu ngay từ đầu năm.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 khai mạc vào sáng 2/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (Ảnh: VEC).

Điểm chạm quốc tế khai mở năm mới 2026 cho kinh tế Việt

Ấn tượng nổi bật tại VEC trong ngày khai mạc là sự hiện diện đông đảo của du khách nước ngoài. Hội chợ đã trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động của cộng đồng quốc tế.

Tại khu vực sảnh chính, các đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế cùng du khách hào hứng trải nghiệm không khí Tết Việt. Họ chăm chú theo dõi nghệ nhân dệt lụa, nặn tò he, tìm hiểu tích “Ông Công Ông Táo”, thích thú cầm trên tay những sản phẩm thủ công tinh xảo.

Chính sự hiện diện và quan tâm của bạn bè quốc tế đã cho thấy, khi được tổ chức trong một không gian chuyên nghiệp và hiện đại như VEC, văn hóa Tết Việt hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch giàu sức hút.

Trong những ngày đầu năm mới 2026, VEC không chỉ là nơi giao thương mà còn như một sân khấu lớn, nơi Việt Nam giới thiệu những giá trị tinh hoa dân tộc ra thế giới.

Nơi thương hiệu Việt khẳng định vị thế

Du khách tham quan, trải nghiệm mua sắm tại các gian hàng OCOP (Ảnh: VEC).

Hội chợ Mùa Xuân 2026 có sự góp mặt của 3.000 gian hàng. Mỗi không gian trưng bày cho thấy sự trưởng thành rõ nét của các doanh nghiệp Việt trong cách xây dựng thương hiệu.

Tại phân khu nông sản vùng cao, câu chuyện của những sản phẩm OCOP được kể lại đầy cảm xúc bởi chính những chủ thể sản xuất.

Chị Cao Lê Thị Bình Minh, hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa, Sơn La, chia sẻ: "Sản phẩm của chúng tôi là trà Shan Tuyết cổ thụ mọc ở độ cao 2.800m so với mực nước biển, hoàn toàn sạch và tự nhiên. Để có được thành phẩm trà viên tròn như thế này, bà con phải xào vò bằng tay rất cầu kỳ bên bếp củi. Khi uống, vị ngọt thanh của sương mù vùng cao sẽ đọng lại”.

Chị Cao Lê Thị Bình Minh - hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa, Sơn La - giới thiệu sản phẩm nổi tiếng của địa phương tới du khách (Ảnh: VEC).

Mang đến Hội chợ Mùa xuân sản phẩm OCOP 5 sao được ví như “quốc bảo” của Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa, ông Lê Mạnh Quy chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cùng bà con dân tộc bảo tồn và nâng tầm giá trị cây Trà Hoa Vàng.

Điểm độc đáo nhất của sản phẩm còn nằm ở công nghệ sấy hiện đại, giúp từng bông Trà Hoa Vàng giữ trọn vẹn sắc vàng óng ả, hình dáng và dưỡng chất quý giá như khi còn tươi trên cành.

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân, ông Quy kỳ vọng sự kiện không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm mà còn tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp.

"Nếu các hội chợ quốc gia được tổ chức đều đặn, có định hướng rõ ràng, thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn và gắn bó lâu dài với con đường phát triển nông sản bền vững", ông Quy nói.

Bên cạnh không gian trưng bày, du khách có thể thưởng thức, đánh giá sản phẩm tại gian hàng (Ảnh: VEC).

Ở góc độ địa phương, Hội chợ Mùa xuân đóng vai trò là cửa ngõ đưa đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường quy mô lớn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế các tỉnh, thành.

Đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuẩn bị khoảng 20 tấn hàng hóa gồm trái cây, nông sản, gốm Biên Hòa… cùng phương án vận chuyển bổ sung kịp thời khi nhu cầu tăng đột biến.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Lạng Sơn từng tham gia kỳ hội chợ trước tại VEC mong muốn tìm thêm được đối tác phân phối dài hạn, mở rộng đầu ra ổn định.

“Các chương trình xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới kết nối, tìm được mặt hàng mới, thị trường mới, qua đó tiêu thụ tốt hơn sản phẩm của tỉnh”, ông Trần Anh Thuần, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.

Các gian hàng thu hút sự chú ý của khách tham quan (Ảnh: VEC).

Dù tổ chức tại trung tâm triển lãm tiêu chuẩn quốc tế, mặt bằng giá hàng hóa tại Hội chợ Mùa Xuân vẫn được duy trì ở mức hợp lý. Các chương trình bình ổn kết hợp khuyến mại sâu dịp Tết giúp người dân yên tâm mua sắm, tạo nên sự cân bằng giữa chất lượng, giá cả và trải nghiệm tiêu dùng văn minh.

Tiếp nối thành công của nhiều sự kiện quy mô trước đó tại VEC, Hội chợ Mùa Xuân 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm hẹn giao thương, văn hóa tầm vóc quốc gia, nơi giá trị kinh tế, bản sắc truyền thống và nhịp sống hiện đại cùng hội tụ.

Không chỉ là không gian mua sắm, sự kiện trở thành cầu nối để sản phẩm Việt kể câu chuyện của mình, để du khách trải nghiệm chiều sâu văn hóa, và để doanh nghiệp mở rộng biên độ thị trường trong bối cảnh mới.

Diễn ra đến hết ngày 13/2, hội chợ được kỳ vọng tiếp tục tạo lực đẩy cho chuỗi hoạt động thương mại, du lịch đầu năm, góp phần khơi thông dòng chảy tiêu dùng, lan tỏa tinh thần lạc quan và mở ra một chu kỳ phát triển sôi động cho năm mới.