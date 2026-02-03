Anh trai đến chơi nhà em gái, "tiện tay" trộm 330 triệu đồng

Ngày 3/2, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mai (SN 1995, trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, trưa 9/1, Mai đến nhà em gái là N.T.T. (SN 1998, trú tại phường Vũng Áng) chơi.

Nguyễn Văn Mai bị khởi tố (Ảnh: Lê Đức).

Lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Mai mở tủ quần áo và lấy trộm 330 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Từ trình báo của bị hại, cơ quan công an xác định Mai thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên.

Đến ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Văn Mai.