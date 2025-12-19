“Thể thao Việt Nam bứt phá ở môn Olympic, U22 Việt Nam gây ấn tượng”

Ông Nguyễn Hồng Minh nói: “Trước khi lên đường, đoàn TTVN đặt ra ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực, phấn đấu giành khoảng 90 HCV, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ”.

“Thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Thứ ba là xây dựng hình ảnh đoàn TTVN văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Đến thời điểm này, về cơ bản đoàn đã hoàn thành các mục tiêu như đã hứa trước khi lên đường làm nhiệm vụ”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá.

Ông Nguyễn Hồng Minh (giữa), Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 (Ảnh: Quý Lượng).

Về mục tiêu đầu tiên, tính đến khoảng 10h sáng nay (19/12, thời điểm ông Minh phát biểu), đoàn TTVN đã giành được 73 HCV. Ở hai ngày cuối cùng của đại hội, trông chờ vào khả năng giành huy chương ở các môn và nội dung còn thi đấu như vật, đấu kiếm, bắn súng, quyền anh, cầu mây, bơi đường dài, esports.

“Nếu các môn này giành HCV như dự kiến, đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu huy chương đã đề ra. Ở môn bóng đá, đoàn TTVN cũng hoàn thành mục tiêu khi có đủ 3 đội tuyển góp mặt ở các trận chung kết. Việt Nam đã giành hai ngôi vô địch của đội tuyển futsal nữ và đội tuyển U22 (bóng đá nam)”.

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, nếu không có sự cố trọng tài, rất có thể đội tuyển bóng đá nữ cũng đã giành ngôi vô địch. Ông Minh nhấn mạnh: “Ấn tượng nhất là chiếc HCV của đội tuyển U22 Việt Nam, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng”.

Về mục tiêu thứ hai, bứt phá ở các môn Olympic, xây dựng hình ảnh đoàn thể thao văn minh, chuyên nghiệp, đoàn TTVN đã bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic.

U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi xuất sắc vượt qua U22 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong tổng số các HCV mà đoàn đã giành được, các môn Olympic đã đóng góp 50 huy chương vàng, chiếm khoảng 70% tổng số HCV của đoàn.

Đặc biệt, đoàn TTVN vẫn còn khả năng giành thêm HCV ở các môn vật, đấu kiếm, bắn súng, quyền anh trong ngày thi đấu hôm nay. Những kết quả đạt được cho thấy số lượng môn Olympic và các môn trọng điểm đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Đây đều là những môn nằm trong chương trình thi đấu của các kỳ Olympic và Asiad tiếp theo. Đáng chú ý, tại SEA Games lần này, TTVN cũng xuất hiện nhiều vận động viên (VĐV) trẻ đặc biệt xuất sắc ở các môn Olympic, như điền kinh, bơi, bắn súng, các môn võ.

Nhiều VĐV mới chỉ 16-17 tuổi nhưng đã giành được huy chương, như Nguyễn Thúy Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy (bơi)…

Về mục tiêu thứ ba, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định, trong suốt quá trình thi đấu và giao tiếp tại SEA Games 33, các thành viên của đoàn TTVN, đặc biệt là các VĐV, đã cư xử văn minh, đúng mực, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, lan toả hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Về những điều còn tiếc nuối tại SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết vẫn còn một số đội tuyển chưa đạt được chỉ tiêu huy chương như đã đề ra, gồm golf, jujitsu, judo, bắn cung, xe đạp.

Ở một số trận đấu, một số nội dung thi đấu, nếu may mắn hơn, bản lĩnh hơn, đoàn hoàn toàn có thể giành chiến thắng, như trận chung kết bóng chuyền nữ hay cự ly bơi đường dài 10km (bơi 10km nhưng VĐV chỉ nhiều hơn người đoạt HCV đúng một giây).