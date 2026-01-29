Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khép lại trong không khí tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. Không chỉ bởi những quyết sách được thông qua, mà còn bởi một tinh thần hành động nhanh, đúng và hiệu quả. Trong dòng chảy ấy, bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa như một lời nhắc nhở sâu sắc: Đại hội chỉ thật sự thành công khi những chủ trương, đường lối trở thành kết quả cụ thể trong đời sống Nhân dân.

Tinh thần trung tâm của bài viết thể hiện một tư tưởng rất rõ ràng: “lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ. “Tiến lên” ở đây như một lời hiệu triệu hành động đối với toàn bộ hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, từ tổ chức Đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Đó là lời nhắc rằng thời gian không chờ đợi, cơ hội không lặp lại và trách nhiệm trước Nhân dân không cho phép chúng ta chậm trễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Từ khí thế vươn mình của Đại hội XIV đến yêu cầu hành động của cả hệ thống chính trị

Điểm mới rất quan trọng của Đại hội XIV là lần đầu tiên Nghị quyết được ban hành kèm theo Chương trình hành động. Đây không chỉ là một sự đổi mới về hình thức, mà là một bước tiến lớn về phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Nghị quyết không còn dừng lại ở việc nêu mục tiêu, mà đã chỉ rõ phải làm gì, ai làm, làm trong bao lâu, bằng nguồn lực nào và lấy kết quả gì để đánh giá. Điều đó cho thấy Đảng ta tự đặt mình vào một khuôn khổ kỷ luật thực thi nghiêm túc.

Chính sự thay đổi ấy làm cho lời hiệu triệu “Tiến lên!” không chỉ là cảm xúc, mà là trách nhiệm; không chỉ là niềm tin, mà là cam kết; không chỉ là kỳ vọng, mà là nghĩa vụ phải hoàn thành. Khi Nghị quyết được gắn với chương trình hành động, thì mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đều có phần việc cụ thể, có thời hạn cụ thể, có thước đo cụ thể. Khi đó, việc thực hiện Nghị quyết được đặt trong một hệ thống kiểm soát và đánh giá rõ ràng.

Một điểm xuyên suốt trong bài viết của Tổng Bí thư là tư tưởng “Dân là gốc”. Đây không phải là một điều mới, nhưng cách thể hiện trong bối cảnh hiện nay cho thấy một bước phát triển rất quan trọng. Nhân dân không chỉ là mục tiêu của chính sách, mà còn là thước đo của hiệu quả. Một chủ trương dù đúng đến đâu, nếu không cải thiện đời sống người dân, không làm cho xã hội tốt lên, thì cũng không thể coi là thành công. Khi sự hài lòng của Nhân dân trở thành tiêu chí đánh giá, thì mọi biểu hiện hình thức, chậm trễ, né tránh trách nhiệm đều không còn chỗ đứng.

Tinh thần ấy cũng làm rõ hơn ý nghĩa của kỷ luật thực thi. Kỷ luật không phải chỉ là tuân thủ quy định, mà là thực hiện công việc đến cùng, với kết quả thật, tác động thật đến đời sống xã hội. Từ người đứng đầu cho đến từng cán bộ, ai cũng phải gắn quyền hạn của mình với kết quả phục vụ Nhân dân. Đó chính là cách để xây dựng một bộ máy vừa có kỷ cương, vừa có trách nhiệm, vừa gần dân và vì dân.

Giai đoạn bản lề và yêu cầu phải hành động nhanh, bền bỉ và đến cùng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng 5 đến 10 năm tới là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Đây là quãng thời gian chúng ta vừa phải hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2026–2030, vừa tạo nền tảng cho mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu này rất lớn, rất khó, nhưng không phải là không thể nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ và phát huy tối đa các nguồn lực.

Pháo hoa rực rỡ chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong một thế giới biến động nhanh, nơi cạnh tranh về công nghệ, vốn, thị trường và nhân lực ngày càng gay gắt, thì tốc độ trở thành yếu tố sống còn. Chậm trễ hôm nay có thể dẫn đến tụt hậu ngày mai. Vì vậy, yêu cầu “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” không chỉ là lời kêu gọi tinh thần, mà là kỷ luật của phát triển. Mỗi quyết định chậm đi, mỗi dự án bị kéo dài, mỗi cải cách bị trì hoãn đều làm mất đi một phần cơ hội của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Nhưng những khái niệm ấy chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sản phẩm, doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và chất lượng sống cụ thể. Điều đó đòi hỏi một bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và có tinh thần trách nhiệm.

Bài viết của Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đã từng tồn tại: có chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm, có chính sách hay nhưng hiệu quả chưa cao, có nơi còn tình trạng “nói nhiều, làm ít”. Việc nhìn thẳng vào những điểm yếu ấy không phải để phê phán, mà để khẳng định rằng giai đoạn mới không cho phép chúng ta lặp lại những điều cũ. Khi đất nước đứng trước một cơ hội phát triển lớn, thì sự trì trệ, dù nhỏ, cũng có thể gây ra những hệ quả lớn.

Trong bối cảnh đó, vai trò của người đứng đầu được đặt lên rất cao. Ở đâu người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ở đó công việc tiến triển. Ngược lại, ở đâu người đứng đầu né tránh, do dự, sợ sai, thì ở đó Nghị quyết khó đi vào cuộc sống. Đây là một nguyên tắc rất thực tế, phản ánh đúng quy luật vận hành của bộ máy.

“Tiến lên!”, vì thế, không chỉ là lời nhắc chung, mà là yêu cầu cụ thể đối với từng cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự hỏi: mình đã làm gì để biến Nghị quyết thành kết quả? Mình đã góp phần gì để cuộc sống của người dân tốt hơn? Khi mỗi người đều có câu trả lời cho những câu hỏi ấy bằng hành động cụ thể, thì sức mạnh của cả hệ thống sẽ được nhân lên rất lớn.

Khép lại bài viết, Tổng Bí thư khẳng định niềm tin vào thế và lực mới của đất nước. Việt Nam hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết: nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng, vị thế quốc tế ngày càng cao, khát vọng phát triển lan tỏa trong toàn xã hội. Nhưng niềm tin ấy chỉ có ý nghĩa khi được bảo chứng bằng kết quả. Chỉ khi người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong đời sống, thì Nghị quyết mới thật sự đi vào lòng dân.

“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” là lời nhắc rằng nếu chúng ta hành động đúng, làm việc nghiêm túc, kiên trì và có trách nhiệm, thì thắng lợi sẽ đến một cách tự nhiên. Đó cũng là lời nhắn gửi rằng tương lai của đất nước không nằm ở những văn bản, mà nằm ở những việc làm cụ thể mỗi ngày, trong từng cơ quan, từng địa phương, từng con người. Khi tinh thần ấy trở thành thói quen hành động của cả hệ thống, thì con đường đi tới một Việt Nam phát triển, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc sẽ ngày càng rõ ràng hơn.

Tác giả: TS Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!