Tâm thư gây sốt của CĐV Thái Lan khi đội nhà thua ngược U22 Việt Nam

"Từ dẫn trước 2-0 đến giấc mơ tan vỡ. Phân tích nguyên nhân thất bại của Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025", tờ Siam Sport giật tít nói về bức tâm thư của cây viết Buranit Rattanawichien đồng thời là một CĐV trung thành của tuyển Thái Lan sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12, trận đấu mà U22 Thái Lan đã để thua sốc U22 Việt Nam dù dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan để giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Hiệp 1 có vẻ quá dễ dàng. Ban đầu, tôi thậm chí còn tự nhủ rằng: "Tại sao trận chung kết này lại dễ dàng đến vậy đối với đội tuyển U22 Thái Lan?".

Chúng ta dẫn trước 2-0, trong khi đó, U22 Việt Nam hầu như không gây bất kỳ áp lực nào lên chúng tôi. Tôi không khỏi tự nghĩ: "Trận này dễ thế sao?", tờ Siam Sport chia sẻ lại khoảnh khắc mà bà Buranit Rattanawichien cũng như phần lớn người Thái Lan đã suy nghĩ về khởi đầu rất thuận lợi của U22 Thái Lan trong trận chung kết.

Nhưng cục diện của hiệp 2 đã xoay chuyển một cách bất ngờ khi U22 Việt Nam nhanh chóng có 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút (từ phút 49 đến phút 59) nhờ Đình Bắc đá phạt đền thành công cùng một pha đốt lưới nhà của hậu vệ Thái Lan.

Các cầu thủ Thái Lan thể hiện sự thất vọng khi nhận huy chương bạc sau trận chung kết (Ảnh: FA Thailand).

"Hiệp 2 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, hoàn toàn bất ngờ. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi hiệp 2 bắt đầu. Chúng tôi đã để thủng lưới một quả phạt đền vào thời điểm lẽ ra không nên như vậy.

Ngay khi đối thủ ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía U22 Việt Nam. Và kể từ thời điểm đó trở đi. Đội tuyển quốc gia Thái Lan dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn", cây viết Buranit Rattanawichien chia sẻ nỗi kinh hoàng của các cầu thủ U22 Thái Lan trong hiệp 2.

"Trò chơi đã bị phá hỏng: bạn đang bị tấn công từ một phía và mất thăng bằng. Sau đó, hình ảnh tôi nhìn thấy là: Họ liên tục chịu áp lực trước khi bị gỡ hòa 2-2.

Tình trạng bệnh nặng đến mức tôi khó tin vào mắt mình. Đây có thực sự là cùng một đội bóng đã thi đấu đầy tự tin trong hiệp một không? Thành thật mà nói chúng tôi lẽ ra đã thua trong 90 phút. Việc kéo dài trận đấu sang hiệp phụ chỉ là "kéo dài thảm họa"", CĐV trung thành của tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Dù vậy ở phần cuối tâm thư, bà Buranit Rattanawichien cho rằng các cầu thủ trẻ Thái Lan đừng quá đau buồn vì trận thua này khi SEA Games 2025 là một sự kiện thể thao của khu vực Đông Nam Á. "Có lẽ chúng ta nên ngừng suy nghĩ chuyện thua trận để hướng tới tương lai", bà Buranit Rattanawichien nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội, CĐV Thái Lan cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về trận thua cay đắng của đội nhà.

"Biểu cảm khuôn mặt của tất cả các cầu thủ Thái Lan không phải là sự nhiệt huyết để giành chiến thắng. Giống như người thường xuyên bị mất ngủ. Khác hoàn toàn với quyết tâm thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Họ xứng đáng nhận được HCV. Người Thái sẽ nhớ bài học này đến già", một CĐV Thái Lan bày tỏ.

"Hy vọng rất nhiều để rồi thất vọng cũng rất nhiều. Một cái kết không thể buồn hơn", thêm một CĐV Thái Lan khẳng định.