Chi tiết mức án của dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

1. Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem lĩnh án 15 năm tù.

2. Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem 11 năm tù.

3. Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem 12 năm 6 tháng tù.

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

4. Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm cựu Tổng giám đốc Vicem 13 năm tù.

5. Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc Vicem 9 năm tù.

6. Trần Bình Trọng, cựu Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam 4 năm tù.

7. Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam 4 năm tù.

8. Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam 3 năm tù.

9. Trịnh Công Loan, cựu Thành viên Hội đồng thành viên Vicem 4 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Minh Hùng).

Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

10. Nguyễn Thành Tâm, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án Vicem, Tổng công ty Xi măng Việt Nam 36 tháng tù treo.

11. Đỗ Đình Thu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Econ 36 tháng tù treo.

12. Nguyễn Thị Tuyết, cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Econ 30 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Kim Dung, cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ Thuật – kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Econ 30 tháng tù treo.

Theo Quyết định xét xử số 01/2026 ban hành ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa 14 bị cáo trong vụ án này ra xét xử vào ngày 26/1.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết. Do vậy, tại phiên tòa HĐXX đã quyết định đình chỉ xét xử hình sự đối với bị cáo Thủy theo quy định. Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bị cáo Thủy vẫn được Tòa án đưa ra xét xử.