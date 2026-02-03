DOJI ra mắt bộ sưu tập vàng 24K Kim Mã mừng xuân Bính Ngọ 2026

Trong văn hóa phương Đông, hình tượng ngựa luôn chiếm giữ vị trí trang trọng, là linh vật biểu trưng cho tốc độ, sự bền bỉ, lòng trung thành và ý chí kiên định. Người Việt có nhiều thành ngữ mang hình ảnh linh vật ngựa, tiêu biểu như “Mã đáo thành công”.

Với ngôn ngữ thiết kế tinh xảo và thông điệp “Mã đáo vinh khang”, bộ sưu tập Kim Mã là biểu tượng của tinh thần bứt phá và khát khao thịnh vượng (Ảnh: DOJI).

Lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa, bộ sưu tập Kim Mã 2026 của DOJI được ra đời như một sự tôn vinh dành cho những chiến mã trong thời đại mới - những người luôn nỗ lực không ngừng để đạt thành công trong sự nghiệp.

Mỗi sản phẩm của bộ sưu tập là một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn, nơi chất liệu vàng 24K được thổi hồn để mang đến vẻ đẹp cho người sở hữu.

Đồng vàng Kim Mã với nhiều lựa chọn trọng lượng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng (Ảnh: DOJI).

Điểm nhấn trong bộ sưu tập là bộ đôi đồng vàng Kim Mã bằng vàng 24K được thiết kế theo dáng tròn truyền thống. Hình ảnh “ngựa phi nước đại” thể hiện tinh thần bứt phá và sự phát triển không ngừng. Đồng vàng được sản xuất với đa dạng trọng lượng 1, 2 và 5 chỉ, phù hợp với nhu cầu tích trữ đầu năm hoặc làm quà tặng trong dịp vía Thần Tài.

Sản phẩm tượng phủ vàng Kim Mã làm quà tặng ý nghĩa đầu năm trao gửi đối tác, người thân (Ảnh: DOJI).

Bên cạnh đồng vàng, các sản phẩm tượng phủ vàng Kim Mã cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ về mặt thẩm mỹ và giá trị biểu tượng trong bộ sưu tập vàng 24K năm Bính Ngọ của DOJI. Các mẫu tượng Kim Mã sử dụng công nghệ Nano tiên tiến phủ vàng 24K như Kim Mã Tấn Tài, Bảo Mã Hưng Thịnh, Bảo Mã Vinh Hoa gây ấn tượng với tạo hình ngựa tung vó dũng mãnh. Mỗi sản phẩm mang một ý nghĩa riêng, phù hợp làm quà tặng cao cấp dịp đầu xuân.

Song song với tượng phủ vàng Nano, các sản phẩm tranh phủ vàng như Bát Mã Vinh Hoa, Bát Mã Khải Hoàn, Kim Mã Vượng Tài được chế tác nổi 3D tinh xảo, đặt trên những nền màu hài hòa, thể hiện sinh động hình ảnh đàn ngựa phi nước đại - biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng thành công.

Đây không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn góp phần tạo nên không gian bề thế, sang trọng cho phòng khách hay văn phòng làm việc.

Những mẫu charm nhỏ xinh, thiết kế tinh tế mang lại vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại (Ảnh: DOJI).

Đón đầu xu hướng trẻ hóa trong cách sử dụng trang sức vàng truyền thống, bộ sưu tập (BST) Kim Mã của DOJI mang đến các thiết kế trang sức vàng 24K tươi mới. Hình tượng chú ngựa được tạo hình hiện đại, trong trẻo nhưng vẫn toát lên tinh thần bền bỉ, không ngừng vươn lên.

Kết hợp cùng dây đan, các sản phẩm charm vàng 24K Kim Mã trở thành lựa chọn phù hợp cho khách hàng trẻ, đảm bảo giá trị tích lũy bền vững theo thời gian.

“Bộ sưu tập Kim Mã bằng vàng 24K được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu ý tưởng, thiết kế đến chế tác. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm Kim Mã không chỉ là một món đồ bằng vàng, mà là một biểu tượng đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục những thành công mới trong năm 2026. Đó là sự gửi gắm niềm tin về một năm Bính Ngọ bứt phá như vó ngựa phi xa”, đại diện DOJI chia sẻ.

Gửi gắm thông điệp “Mã đáo vinh khang”, bộ sưu tập vàng 24K Kim Mã của DOJI được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu trong mùa mua sắm đầu năm 2026, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình khởi đầu một năm mới nhiều may mắn, thành công và thịnh vượng.

