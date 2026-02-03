TPHCM có 281 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND trong kỳ bầu cử

Ngày 3/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 là bước có tính chất quyết định trong quy trình hiệp thương theo quy định của pháp luật, nhằm đánh giá chất lượng nhân sự cụ thể và lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tham dự hội nghị (Ảnh: Minh Dung).

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, việc lập danh sách phải bảo đảm dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành, qua đó lựa chọn những người hội đủ “tâm - tầm - trí”, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, thảo luận khách quan, rà soát chặt chẽ cơ cấu, thành phần và chất lượng từng người ứng cử, lựa chọn những cá nhân đủ bản lĩnh, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Sau khi nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với danh sách sơ bộ. Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 60 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 221 người (1 người đã rút tên).

Đại biểu biểu quyết danh sách sơ bộ những người ứng cử (Ảnh: Anh Hoàng).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị khẩn trương tổ chức tập huấn hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; triển khai ngay việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử.

Các cơ quan liên quan cần chuẩn bị đầy đủ nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tiến tới lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Anh Hoàng).

Vừa qua, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề nghị tổ chức các điểm bỏ phiếu sớm tại TPHCM trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

TPHCM được tổ chức bầu cử sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3) tại 4 khu vực thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn.