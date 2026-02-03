Phim Tài tránh mùng 1 Tết: Mỹ Tâm kể chuyện cãi nhau với Mai Tài Phến

Chiều 3/2, buổi giới thiệu dự án điện ảnh Tài diễn ra tại TPHCM, có sự góp mặt của Mỹ Tâm trong vai trò nhà sản xuất, cùng dàn diễn viên gồm Mai Tài Phến (lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn), NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Sỹ Toàn…

Ngay từ khi công bố dự án, phim Tài đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, đặc biệt là thông tin về thời điểm ra rạp. Trước đó, nhiều đồn đoán cho rằng bộ phim sẽ công chiếu vào mùng 1 Tết, trực tiếp "đụng độ" với loạt phim Tết như Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi có một phòng (Trường Giang), Mùi phở (Minh Beta) hay Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn).

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại buổi giới thiệu phim "Tài" (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tại sự kiện, Mỹ Tâm chính thức công bố phim Tài sẽ ra rạp vào ngày 6/3, khép lại những đồn đoán trước đó. Chia sẻ về quyết định này, Mỹ Tâm cho biết ngay từ đầu cô không có ý định ra mắt phim vào mùng 1 Tết.

"Ban đầu tôi chỉ lăn tăn có nên ra mắt sớm hơn không, chứ chưa nghĩ sẽ công chiếu vào mùng 1 Tết, cuối cùng quyết định chọn dịp 8/3. Thấy mọi người bàn tán xôn xao quá nên tôi cũng muốn tạo một chút bất ngờ, bởi tháng Giêng là tháng ăn chơi mà", nữ ca sĩ nói.

Theo Mỹ Tâm, dịp Tết đã có nhiều phim chất lượng ra rạp, nếu tiếp tục ra mắt cùng thời điểm sẽ dễ bị trùng lặp và giảm sức hút. "Tôi nghĩ ra mắt vào dịp 8/3 là hợp lý nhất với bộ phim này", cô chia sẻ thêm.

Những cử chỉ thân thiết của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhận được sự chú ý tại sự kiện (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Bên cạnh thời điểm phát hành, sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục là tâm điểm chú ý. Khi được MC giới thiệu, cả hai nắm tay nhau bước lên sân khấu giao lưu. Trong suốt sự kiện, những cử chỉ thân thiết, thoải mái của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và khán giả.

NSƯT Hạnh Thúy, người đứng cạnh Mỹ Tâm, tiết lộ rằng: "Mỹ Tâm nói, đứng trước 40.000 khán giả thì thấy bình thường, nhưng đứng ở buổi ra mắt phim Tài lại hồi hộp lạ thường".

Theo Mỹ Tâm, kịch bản phim do Mai Tài Phến chủ động xây dựng, cô chỉ góp ý một phần nhỏ. Nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều lời khen cho Mai Tài Phến ở vai trò đạo diễn.

"Tôi chỉ góp khoảng 10% vào kịch bản. Phến chỉnh sửa rất nhiều, mất hơn một năm mới gửi lại bản hoàn chỉnh. Khi đọc lại, tôi thấy rất hứng thú nên quyết định đầu tư cho dự án này.

Khi hợp tác với ai, tôi cần đặt niềm tin tuyệt đối. Mai Tài Phến mang lại cho tôi niềm tin đó. Tôi thấy bạn ấy có đủ tố chất để làm tốt vai trò của mình", Mỹ Tâm nói.

Mai Tài Phến lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Về phía Mai Tài Phến, nam diễn viên thừa nhận Mỹ Tâm chính là người mang lại cho anh sự an tâm và tự tin khi lần đầu "cầm trịch" một dự án điện ảnh. Anh công khai gọi Mỹ Tâm là "cô Út" ngay trên sân khấu.

"Cô Út thường xuyên lên phim trường để chăm sóc, hỗ trợ mọi người. Chỉ cần có cô Út bên cạnh là tôi thấy bình tĩnh hơn. Có những lúc xảy ra sự cố, cô Út giải quyết rất nhanh. Cảm ơn người bên cạnh đã cho tôi rất nhiều sự tự tin để làm việc", Mai Tài Phến chia sẻ.

Khi được hỏi về việc có xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm phim hay không, Mỹ Tâm thẳng thắn thừa nhận là có.

"Chúng tôi cũng tranh cãi rất nhiều, như những đồng nghiệp khác thôi. Có lúc tôi muốn ý này nhưng Phến không đồng ý, hai bên không tìm được điểm chung, đó là những lần tranh luận rất khó. Cuối cùng, cách giải quyết là đưa vấn đề ra để cả ê-kíp cùng lắng nghe và đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, tranh cãi chỉ trong công việc, còn bên ngoài thì vẫn bình thường, vẫn ăn uống vui vẻ với nhau", cô nói.

Mai Tài Phến cho rằng chính những lần tranh luận căng thẳng đã giúp cả hai hiểu nhau hơn. "Có lúc tưởng như vỡ tan, nhưng cuối cùng không phải vậy. Những lần tranh luận đó là bài học giúp tôi vững vàng hơn", anh chia sẻ.

Nói về vai diễn của mình trong Tài, Mỹ Tâm cho biết cô xin giữ bí mật để tạo sự bất ngờ cho khán giả. Nữ ca sĩ chỉ hé lộ mình xuất hiện với thời lượng vừa phải, không nhiều nhưng cần thiết.

"Thật ra tôi thấy làm nhà sản xuất vui hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, tôi không đặt nặng việc phải đóng vai lớn trong phim", Mỹ Tâm nói.