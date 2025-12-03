Ông chủ đậu phộng Tân Tân “câu giờ” thi hành án ra sao?

Theo cáo buộc, bị can Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân) đã chuyển nhượng cổ phần công ty cho người khác, nhưng không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, không cung cấp báo cáo tài chính. Từ đây, vụ kiện bắt đầu, ông chủ công ty và hội đồng quản trị (HĐQT) thua kiện.

Dù nhiều lần bị cơ quan chức năng yêu cầu, ông Tân vẫn cố tình “câu giờ”, không chấp hành bản án đã có hiệu lực suốt nhiều năm. Sau đó, người này bị cưỡng chế, xử phạt hành chính và bị xử lý hình sự.

Không chỉ có bản thân, ông Tân còn kéo theo ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) cùng rơi vào vòng lao lý.

Nguồn cơn vụ kiện

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Cổ phần Tân Tân được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An cũ (nay thuộc TPHCM) với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quốc Tân sở hữu 80% cổ phần; bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn mỗi người sở hữu 10%.

Dưới sự lãnh đạo của ông Tân, thương hiệu đậu phộng Tân Tân nhanh chóng phát triển, trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn, nổi tiếng ở Việt Nam.

Sau thời gian hoạt động, Ngày 5/7/2011, ông Tân bất ngờ thoát vốn tại doanh nghiệp của mình. Theo đó, người đàn ông này chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh 3,6 triệu cổ phần của Công ty Tân Tân, trị giá 36,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp sau đó đã ghi nhận bà Thanh sở hữu 45,8% vốn điều lệ.

Giấy chứng nhận bà Thanh sở hữu cổ phần tại Tân Tân (Ảnh: Trung Kiên).

Sau khi trở thành cổ đông lớn, bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT công ty cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, triệu tập đại hội cổ đông bất thường, cung cấp báo cáo tài chính, cũng như tiến hành bầu lại HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT không thực hiện.

Dù đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần từ ông Tân, bà Thanh không có quyền tham gia điều hành hay biết kết quả kinh doanh. Ngày 19/11/2015, bà Thanh gửi đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân.

Không chấp hành án

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương tuyên buộc các thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân gồm bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tân và ông Trần Quốc Tuấn phải triệu tập cuộc họp bất thường đại hội đồng cổ đông để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật.

Tòa cũng buộc Công ty cổ phần Tân Tân phải tạo điều kiện để bà Nguyễn Thị Thanh được xem, trích lục sổ biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm của công ty.

Sau đó, bà Phụng kháng cáo nhưng trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, bà đã rút đơn kháng cáo. Vì vậy, TAND Cấp cao tại TPHCM (cũ) ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc.

Ngày 10/6/2019, bà Nguyễn Thị Thanh tiếp tục đề nghị cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án của TAND tỉnh Bình Dương.

Ông Tân và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Sau khi tiếp nhận, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành quyết định buộc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân phải thi hành bản án. Tuy nhiên, những người này vẫn không thực hiện dù có điều kiện thi hành án.

Ngày 14/9/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc, nhưng ông Tân và những người liên quan vẫn không chấp hành.

Ngày 3/11/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Tân, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng. Tuy vậy, cả 3 bị can vẫn không chấp hành.

Ngày 9/4/2021, Cục thi hành án dân sự ban hành công văn kiến nghị khởi tố ông Tân và những người liên quan về hành vi không chấp hành án.

Ngày 8/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An cũ ra quyết định khởi tố vụ án không chấp hành bản án.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, ông Tân còn bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, trong đó có hành vi trốn thuế với số tiền 3,4 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công an TPHCM nhận được đơn tố cáo của một người đàn ông về việc ông Tân và đồng phạm chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi này có dấu hiệu tội Tham ô tài sản và đang được cơ quan điều tra thụ lý trong một vụ án khác nên không xem xét xử lý trong vụ án này.

Ông Tân bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, tình tiết giảm nhẹ là đã khắc phục hậu quả. Ông Tuấn, bà Phụng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.