Sáng mai, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa

Theo dự kiến sáng 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong đó, có 34 bị cáo bị tạm giam, 21 bị cáo tại ngoại.

Có trên 80 luật sư của hơn 60 văn phòng luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

Trong vụ án này, 34 bị cáo (đều ở Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ. Còn lại 21 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo tài liệu truy tố, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (Ảnh: Lâm Vinh).

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9/2018, Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau đó, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ,...

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 49 tỷ đồng.

Đối với bà Trần Việt Nga, cựu Phó Cục trưởng (giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024 và sau là Cục trưởng) thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Bà Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và bị cáo Nga bị cáo buộc hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng) bị cáo buộc nhận 8,6 tỷ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Ông Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng) nhận hối lộ 4,3 tỷ đồng.