Bệnh nhân tiểu ra máu tươi, nguy kịch: Bác sĩ tiết lộ thói quen tai hại

Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 4/1, đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa thực hiện một ca phẫu thuật tiên tiến, giải cứu bệnh nhân ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển.

Bệnh nhân là ông P.P.S. (58 tuổi, ngụ TPHCM). Theo bệnh sử, ông S. có thói quen hút mỗi ngày cả gói thuốc lá, kéo dài khoảng 30 năm. Nửa năm nay, ông xuất hiện tình trạng đi tiểu ra máu tươi kèm sụt cân nhiều.

Tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, qua thăm khám và hình ảnh MRI, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u bàng quang kích thước lớn (67x52x51mm) xâm lấn sâu.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa vấn đề tiểu máu và lên lịch nội soi bàng quang, sinh thiết bướu. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u là carcinoma niệu mạc.

Người đàn ông được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang giai đoạn 2 và được lên kế hoạch phẫu thuật khẩn để xử lý khối u.

BSCKII Phan Liên Khương, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu của Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, thách thức lớn nhất đối với ê-kíp phẫu thuật là việc bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và tăng huyết áp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để đảm bảo an toàn khi can thiệp.

Bác sĩ phẫu thuật giải cứu bệnh nhân ung thư bàng quang (Ảnh: BV).

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định mổ mở cắt bàng quang tận gốc, chuyển lưu nước tiểu hồi tràng ra da bằng phương pháp Bricker (sử dụng một đoạn ruột non của chính bệnh nhân để làm cầu nối dẫn nước tiểu ra ngoài) và nạo hạch chậu 2 bên.

Đây là phương pháp điều trị triệt căn ung thư bàng quang phổ biến trên thế giới, có nhiều ưu điểm hơn phương pháp mổ mở cắt bàng quang đưa 2 niệu quản ra da, giúp giảm thiểu các biến chứng về nhiễm trùng và hẹp niệu quản, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ được thực hiện thành công bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của khoa Ngoại Tiết niệu và ê-kíp gây mê hồi sức tại Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Việc ứng dụng công nghệ dao mổ điện cao tần hiện đại (Ligasure) giúp kiểm soát chảy máu tốt trong suốt quá trình bóc tách các mô phức tạp và nạo hạch chậu. Hậu phẫu, bệnh nhân được chăm sóc tích cực với chế độ dinh dưỡng và vật lý trị liệu tại giường.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công bằng phương pháp Bricker (Ảnh: BV).

Chỉ sau 1 tuần điều trị, vết mổ của bệnh nhân đã lành tốt, tình trạng nước tiểu trong. Hiện tại, người đàn ông đã xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Theo bác sĩ Khương, nhiều thống kê cho thấy ung thư bàng quang ở nam giới có tỷ lệ mắc cao hơn so với nữ giới, với yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động.

Do đó, việc nói không với thuốc lá chính là cách bảo vệ tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ ung thư bàng quang nói chung. Ngoài ra, nếu làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

"Khi có các dấu hiệu gợi ý như tiểu máu (đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát), người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra, tư vấn và thực hiện các đánh giá cần thiết.

Việc khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên cũng là một cách thức giúp bạn phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm để can thiệp hiệu quả, tăng khả năng điều trị triệt căn mà vẫn có thể bảo tồn bàng quang", bác sĩ Khương nói.