Tổng thống Ukraine nêu lý do sẵn sàng thảo luận bầu cử, trưng cầu dân ý

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với các cố vấn an ninh đến từ các quốc gia đối tác ngày 4/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đồng ý thảo luận khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý thời chiến nhằm tránh để Mỹ cáo buộc ông không sẵn sàng thỏa hiệp, đồng thời không để Ukraine đánh mất Mỹ với tư cách là một đối tác.

“Về vấn đề bầu cử và trưng cầu dân ý, trước hết, tôi đã nói rằng việc tổ chức bầu cử trong thời chiến là cực kỳ khó khăn do các ràng buộc về an ninh và pháp lý. Nhưng trên mặt trận ngoại giao thì không có lý do nào có thể ngăn cản chúng ta. Tôi không muốn Mỹ đưa ra những cáo buộc với chúng ta giống như những gì Nga đang làm, rằng Nga đưa ra một số thỏa hiệp còn Ukraine thì không”, ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chính vì vậy tôi đã nói rằng: chúng tôi sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng nếu bầu cử được tiến hành trong lúc xung đột vẫn tiếp diễn, thì hãy giúp chúng tôi đạt được một lệnh ngừng bắn, và đồng thời hỗ trợ riêng về cơ sở hạ tầng cần thiết để tổ chức bầu cử”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã đề nghị các nghị sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bầu cử, trưng cầu dân ý. Mặt khác, ông nêu rõ: “Điều này không có nghĩa là Ukraine phải đáp ứng các yêu sách, nhưng chúng tôi phải tìm ra một hình thức thỏa hiệp nào đó để không đánh mất Mỹ trong tiến trình đàm phán”.

Về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý đối với một thỏa thuận hòa bình, ông Zelensky cho hay, người dân phải được trao cơ hội lựa chọn liệu điều đó có phù hợp với họ hay không.

“Nhưng đây chắc chắn không phải là con đường bắt buộc, bởi sau chữ ký của tổng thống, hoặc song song với chữ ký của tổng thống, còn có sự phê chuẩn của quốc hội. Dĩ nhiên, quốc hội có thể phê chuẩn thỏa thuận này hay thỏa thuận khác. Nếu đó là một thỏa thuận rất phức tạp, tôi không chắc các nghị sĩ đã sẵn sàng cho những quyết định như vậy”, ông Zelensky nói thêm.

Theo ông, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử hay trưng cầu dân ý. Ông đồng thời khẳng định bảo đảm an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Lãnh đạo đảng Người phục vụ Nhân dân của Ukraine, ông Davyd Arakhamiia, bày tỏ hy vọng rằng công việc xây dựng dự luật điều chỉnh việc tổ chức bầu cử dưới thiết quân luật có thể hoàn tất vào cuối tháng 2.