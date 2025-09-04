Đề nghị truy tố vợ chồng ông chủ công ty đậu phộng Tân Tân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) về các tội Trốn thuế và Không chấp hành án.

Cuối tháng 7 vừa qua, sau quá trình xét xử, HĐXX TAND Khu vực 16 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ, để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề.

Các bị can tại phiên tòa hồi tháng 7 (Ảnh: Thỏ Mộc).

Quá trình điều tra bổ sung, Công an TPHCM đã làm việc với một số người có liên quan tới vụ án.

Đối với hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty cổ phần Tân Tân nhà chức trách đã tách ra để điều tra xử lý và tiếp tục làm rõ theo quy định.

Đối với các kết luận giám định thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi Cục Thuế TPHCM để giải thích kết luận giám định. Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách chưa nhận được phản hồi nên sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung theo quy định.

Như vậy, sau khi điều tra bổ sung, Công an TPHCM vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân về tội Trốn thuế và Không chấp hành bản án.

Theo đó, ông Tân đã có hành vi cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện.

Ngoài ra, bị can Tân còn có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty cổ phần Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, trốn đóng thuế gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cổ phần Tân Tân bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2014 nhưng không ghi chép trong sổ kế toán, trốn thuế 1,5 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án xác định, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân nhưng để cho Trần Quốc Tân đại diện điều hành từ đó dẫn đến vi phạm.