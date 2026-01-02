Nguyễn Thanh Hải từng hứa trả 100.000 USD cho ai chứng minh ông nhận tiền

“Người nào nói Hải lấy tiền của ai, đem bằng chứng ra, Hải cho 100.000 USD. Hải nói được là làm được, ví dụ như người nào không có tiền, Hải cho 5-10 triệu tiền xe này kia, chứ Hải không lấy tiền của ai”.

Những lời khẳng định đanh thép ấy từng khiến không ít người tin rằng Nguyễn Thanh Hải là một “hiệp sĩ” chân chính. Thế nhưng, các tài liệu điều tra của Công an TPHCM đến nay, đã vạch trần một thực tế hoàn toàn trái ngược.

Từng gây xôn xao vụ Tuấn “Khỉ”

Nguyễn Thanh Hải không phải là cái tên xa lạ trong giới “hiệp sĩ đường phố” khu vực phía Nam. Ông từng tham gia phong trào đội xung kích phòng, chống tội phạm tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ. Câu lạc bộ lập được nhiều thành tích khi hỗ trợ, phối hợp cùng lực lượng công an sở tại truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật.

Thời điểm năm 2019, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bất ngờ nộp đơn xin rời câu lạc bộ. Hành động này bắt nguồn từ việc ông Hải nhận lời giúp 2 người dân bị mất ô tô tải và container. Sau khi kiểm tra định vị, ông Hải cùng một số người khác truy vết đến các tỉnh miền Tây, bắt giữ kẻ trộm và bàn giao cho công an.

Nguyễn Thanh Hải khẳng định không nhận tiền của ai khi giải cứu người từ Campuchia (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau 2 vụ việc trên, ông Hải bị Ban Chủ nhiệm CLB phê bình vì hoạt động ngoài địa bàn. Bởi theo quy chế của UBND tỉnh Bình Dương khi ấy, các thành viên CLB chỉ được tham gia truy bắt tội phạm trong địa bàn phường quản lý.

Cảm thấy bị gò bó, ông Hải xin rời câu lạc bộ, nhưng vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục công tác theo cách riêng. Sau đó, Hải quy tụ một nhóm người cùng chí hướng, tiếp tục công việc bắt trộm, cướp.

Một năm sau đó, tên tuổi của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải còn đẩy lên cao trào trong vụ án Tuấn “Khỉ” (Lê Quốc Tuấn, SN 1987) dùng súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi cũ. Trong lúc cảnh sát đang truy lùng kẻ sát nhân, bất ngờ Nguyễn Thanh Hải phát livestream, nói về chuyện Tuấn “Khỉ” liên lạc, nhờ ông ta dẫn về gặp vợ con lần cuối rồi ra công an đầu thú.

Thông tin này nhanh chóng được chú ý, chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng chính uy tín của Nguyễn Thanh Hải trở thành điểm tựa cuối cùng của kẻ sát nhân.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Dương cũ nhanh chóng vào cuộc xác minh, khẳng định người đó không phải là Tuấn “Khỉ” và đề nghị người dân không tự ý đăng các thông tin chưa kiểm chứng, làm nhiễu loạn quá trình điều tra.

Sau sự việc, Nguyễn Thanh Hải không đăng tải, bình luận thêm về vấn đề này, khiến nhiều người đặt nghi vấn ông ta dùng vụ án nghiêm trọng để đánh bóng tên tuổi cá nhân.

Muốn làm hiệp sĩ phải có 5-10 căn nhà

Trong khi các đội, nhóm “hiệp sĩ” khác dần tan rã vì áp lực “cơm áo gạo tiền”, nhóm do Nguyễn Thanh Hải điều hành vẫn hoạt động ổn định. Thậm chí, nhóm này còn mở rộng sang lĩnh vực giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia.

Trong các clip đăng tải, Nguyễn Thanh Hải khoe giải cứu được nhiều người từ Campuchia trở về. Ông “nổ” không chỉ giải cứu ở Campuchia mà cả ở Mỹ, Trung Quốc. Những lần giải cứu người bị lừa, ông cho biết không nhận tiền từ phía người nhà nạn nhân, đồng thời người này khuyên những ai có suy nghĩ lấy tiền của bị hại nên từ bỏ ý định.

“Con cái người ta khổ mới qua Campuchia làm. Mình không giúp được thì thôi, đừng lấy vài chục triệu của người ta, tội người ta lắm. Còn nếu nhận lời cứu thì cứu cho đàng hoàng”, Nguyễn Thanh Hải nói trong clip.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hải cũng cho rằng để làm được “hiệp sĩ” giải cứu người thì phải có 5-10 căn nhà, đất mặt tiền cho thuê, có của ăn của để như ông ta mới làm được. “Còn những ai không có nhà cửa, ở nhà thuê, mà lên mạng kêu cứu người thì cứu cái gì”, ông Hải mỉa mai.

Trước những nghi vấn hiệp sĩ này “ăn tiền” khi giải cứu nạn nhân, Nguyễn Thanh Hải thẳng thừng đáp trả: “Người nào nói Hải lấy tiền của ai, đem bằng chứng ra, Hải cho 100.000 USD. Hải nói được là làm được, ví dụ như người nào không có tiền, Hải cho 5-10 triệu tiền xe này kia, chứ Hải không lấy tiền của ai”.

Tuy nhiên, những lời nói của Nguyễn Thanh Hải trước khi bị bắt khác hoàn toàn so với tài liệu điều tra của Công an TPHCM. Theo cơ quan chức năng, Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.