Luật sư phân tích hành vi trong vụ tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công

Liên quan vụ hành khách dùng đũa tấn công tài xế taxi khi đang lái xe ở Đắk Lắc, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Đặng Đình Tiến, thuộc Đoàn luật sư tỉnh này cho rằng hành vi dùng bạo lực tấn công người khác là trái pháp luật.

Theo luật sư Tiến, để truy cứu trách nhiệm hình sự của người khách, hành vi này phải thỏa mãn đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phạm Ngọc Khánh dùng đũa tấn công tài xế taxi khi phương tiện đang lưu thông trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Luật sư Tiến phân tích, đối với tội Cố ý gây thương tích, dấu hiệu bắt buộc là phải có hậu quả thương tích xảy ra, được xác định bằng kết luận giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe. Trường hợp kết quả giám định không xác định được tỷ lệ thương tật, sẽ không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội danh này.

"Tuy vậy, cơ quan tố tụng có thể xem xét toàn diện bối cảnh vụ việc, đặc biệt là việc nạn nhân là tài xế đang điều khiển phương tiện giao thông để xác định một hành vi khác. Hành vi tấn công người lái xe trong lúc xe đang lưu thông được đánh giá là nguy hiểm, có nguy cơ trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người", luật sư Tiến nhấn mạnh.

Đối tượng Khánh được triệu tập đến cơ quan công an (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo luật sư, trong trường hợp này, người thực hiện hành vi bạo lực phải lường trước được những hậu quả có thể xảy ra và có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý tương ứng với mức độ nguy hiểm của hành vi, kể cả khi hậu quả nghiêm trọng chưa kịp xảy ra.

Trước đó, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) đã triệu tập Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Tiến) để làm rõ hành vi dùng đũa tấn công anh T.N.T. (27 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) trong lúc anh này đang điều khiển taxi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi xe di chuyển đến khu vực buôn Kmrơng (xã Krông Pắk), do đoạn đường nhiều "ổ gà” khiến vợ Khánh bị nôn ói. Khánh yêu cầu tài xế T. chạy chậm lại để đảm bảo an toàn, từ đó xảy ra mâu thuẫn.

Không kiềm chế được cơn nóng giận, Khánh đã dùng đũa tấn công anh T. ngay khi tài xế đang điều khiển xe. Mặc dù người vợ đi cùng liên tục can ngăn, Khánh vẫn tiếp tục hành vi của mình. Quá sợ hãi khi bị tấn công, tài xế T. đã mở cửa xe và nhảy xuống trong lúc phương tiện vẫn đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình huống nguy hiểm, Khánh buộc phải rời ghế sau, leo lên ghế lái đạp phanh, giúp xe dừng lại.

Riêng anh T. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ vụ việc.