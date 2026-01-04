Kẻ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng bị bắt khi chuẩn bị vượt biên

Sáng 4/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ. Danh tính nghi phạm là Phan Bảo Nhật (33 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Camera ghi lại thời điểm nghi phạm cướp tiệm vàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Nhật bị bắt lúc 4h30 cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Kon Tum cũ), khi đối tượng chuẩn bị vượt biên sang Lào.

Nhà chức trách đã thu giữ toàn bộ tang vật mà nghi phạm mang theo bên người, đồng thời di lý đối tượng về tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 1/1, Nhật bịt mặt, chạy xe máy đến khu vực chợ Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Nghi phạm sau đó ghé vào tiệm vàng T.H. hỏi mua trang sức. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Nhật đã cướp số lượng lớn vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo chủ cửa hàng, kẻ cướp đã lấy nhiều dây chuyền, lắc tay, bông tai có giá trị khoảng 500 triệu đồng.