Đôi giày dính đất đỏ vạch trần Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ án 3 người bị sát hại ở xã Đak Nhau, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản. Công an Đồng Nai vẫn tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ lời khai của bị can.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra nguồn gốc khẩu súng quân dụng mà Tùng sử dụng để bắn chết ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Nghiên cứu kỹ lưỡng hiện trường

Theo cảnh sát, trước khi ra tay sát hại 3 người nhà ông Thiên, Tùng đã nhiều lần đi qua nhà nạn nhân. Anh ta cũng đã nghiên cứu hiện trường, người nhà bị hại.

Khoảng 5h30 ngày 2/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, bị can đã chuẩn bị súng có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách đi TPHCM. Tùng xuống xe tại điểm đón xe buýt đối diện Công viên Suối Tiên, phường Linh Trung.

Tại đây, Tùng tiếp tục đón xe buýt số 8 đến Bến xe Miền Đông và mua vé xe khách đến địa bàn xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Sau khi xuống xe, anh ta thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đỗ Duy Thiên.

Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Bị can không gây án ngay mà núp tại một quả đồi trước nhà nạn nhân quan sát, chờ thời cơ. Đến hơn 18h ngày 2/10, nghi phạm mặc đồ kín mít, đi vào nhà nạn nhân. Anh ta dùng súng nhắm bắn camera an ninh nhằm che giấu hành vi phạm tội, sau đó ra tay bắn người.

Dữ liệu hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận lúc 18h30, Tùng cầm súng đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi ông Thiên và cháu ngoại nằm tử vong. Khoảng 9 phút sau, anh ta đi vào khu vực phía trước phòng của bà Hạnh.

Sau khi sát hại 3 nạn nhân, Tùng cưa két sắt trong nhà gia chủ, lấy đi khoảng 50 triệu đồng. Tiếp đó, bị can tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ trốn vào lô cao su cách hiện trường khoảng 7km.

Đến sáng 3/10, Tùng đi bộ ra khu vực xã Bom Bo, rồi đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn đến khi bị cảnh sát bắt giữ.

Chứng cứ tố cáo hung thủ

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đánh giá đây là vụ án khó, đối tượng có sự chuẩn bị cũng như hoạt động che giấu hành vi phạm tội kỹ lưỡng, gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án.

"Đặc biệt, xung quanh căn nhà nạn nhân không có người dân khác sinh sống nên các thông tin ban đầu rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an rằng phải bằng mọi giá tìm ra đối tượng, để có câu trả lời cho nhân dân, đồng thời đó cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân", Thiếu tướng Hải chia sẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cũng như thông tin hữu ích từ người dân cung cấp, ban chuyên án đã xác định Tùng đang có mặt tại một căn nhà ở phường Phước Bình, cách hiện trường khoảng 40km theo đường chim bay.

Khoảng 15h30 ngày 5/10, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy xét, phát hiện Tùng tại căn nhà trên và đưa về trụ sở làm việc. Dù vậy, Tùng ngoan cố, không thừa nhận đã ra tay sát hại 3 người nhà ông Thiên.

Cảnh sát khám xét thu giữ súng đạn của Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát nhận thấy Tùng bị trầy xước nhiều vết tại khu vực mu bàn chân trái, trong nhà Tùng có nhiều vật dụng như đôi giày dính đất đỏ, cần câu có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ án. Bên cạnh đó, một tài xế xe ôm cũng xác nhận Tùng là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Bình, Đồng Nai.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ban chuyên án quyết liệt đấu tranh, cuối cùng Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm: Một khẩu súng, 550 viên đạn, hơn 50 triệu đồng do bị can cướp được cùng nhiều tang vật có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết khẩu súng trên thuộc loại vũ khí quân dụng, tuy nhiên nguồn gốc khẩu súng vẫn đang được làm rõ. Ông cũng cho rằng thông tin nghi phạm hoang tưởng, gây án khi thực hiện nhiệm vụ trong game là chưa được kiểm chứng.

"Qua làm việc với đối tượng, chúng tôi nhận thấy người này có tình trạng sức khỏe bình thường, khai báo rất rõ ràng. Chúng tôi cũng sẽ có những hoạt động điều tra tình trạng sức khỏe của đối tượng", Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.