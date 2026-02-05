Xử lý 2 người xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/2 khiến 2 người thương vong, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xử lý 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm, thiếu chuẩn mực liên quan đến vụ cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

2 người bị công an làm việc gồm N.T.A. (38 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Thái Nguyên Hunter”, và T.H.S. (72 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Triệu Sơn”.

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong, trong đó có một cán bộ CSGT, trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng Công an nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: P.V.).

Qua xác minh, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định các bình luận của N.T.A. và T.H.S. là thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về ứng xử trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, 2 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ các bình luận không phù hợp và cam kết không tái phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác CSGT xảy ra va chạm với xe tải, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người thương vong, trong đó có một cán bộ CSGT bị tử vong, còn người dân bị thương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần tuân thủ quy định pháp luật, ứng xử văn minh, không đăng tải hoặc bình luận nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức, nhất là đối với các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.