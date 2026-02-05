Lần đầu tiên Bộ Giáo dục khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên

Theo kế hoạch, từ tháng 1 đến tháng 6 tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn đơn vị tổ chức khảo sát và phân tích kết quả.

Cụ thể trong tháng 4, cán bộ, giáo viên sẽ tham gia khảo sát 1 buổi, gồm các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết theo đề án của Bộ GD&ĐT.

Khảo sát nhằm nắm bắt thực trạng năng lực tiếng Anh của đội ngũ nhà giáo có liên quan tiếng Anh để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Việc khảo sát tiến hành trực tuyến, ít nhất khoảng 1.000 người cùng tham gia dự thi, có cam kết bảo mật về người được khảo sát và không thu phí khảo sát.

Cán bộ, giáo viên có liên quan đến tiếng Anh sẽ tham gia khảo sát 1 buổi với 4 kỹ năng (Ảnh: Mỹ Hà).

Kinh phí thực hiện việc khảo sát được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý, phân bổ năm 2026.

Đến năm 2030, tất cả trường phổ thông dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, nhằm đưa thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Mục tiêu này nằm trong Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" của Chính phủ, công bố ngày 29/10/2025.

Cụ thể, ở bậc phổ thông, tất cả trường học phải dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Trong đó, ít nhất 20% số trường đạt mức độ 1 về giảng dạy ngôn ngữ này, 5% mức độ 2 và 2% mức độ 3. Trong những năm kế tiếp, số trường đạt mức độ 3 tăng dần lên 15%, mức độ 2 và 1 lần lượt là 20% và 50%.

Hiện, môn Tiếng Anh được dạy bắt buộc từ lớp 3. Các trường có điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên, có thể dạy từ lớp 1, song đó là môn tự chọn với hai tiết mỗi tuần.