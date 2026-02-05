Tây Ninh đứng thứ 2 Đông Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế

Ngày 5/2, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh từ ngày 1/7/2025, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 với 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Kết thúc năm, cả 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá, phản ánh sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế địa phương.

Dự án Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Tây Ninh đạt 9,52%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,24%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,47%, riêng ngành công nghiệp tăng trên 13%; thương mại - dịch vụ tăng 8,31%. Với kết quả này, Tây Ninh xếp thứ hai vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lĩnh vực nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định. Các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai được triển khai hiệu quả, hạn chế tác động đến sản xuất và đời sống người dân.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng gần 15% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất và cải thiện sức cầu trong nước cũng như xuất khẩu.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trên đường Vành đai TP Tân An (Ảnh: An Huy).

Công tác đầu tư công được tập trung chỉ đạo từ đầu năm. Tổng vốn đầu tư công năm 2025 hơn 17.100 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt trên 86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ các công trình trọng điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai, trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ giải ngân khá.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, tỉnh tổ chức nhiều đoàn công tác, hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư. Năm 2025, nhiều dự án công nghiệp, thương mại quy mô lớn được khởi công, trong đó có các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thương mại - dịch vụ và du lịch phục hồi tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 16%, lượng khách du lịch tăng hơn 14%. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, thể hiện năng lực hội nhập ngày càng cao của nền kinh tế tỉnh.

Về kế hoạch năm 2026, Tây Ninh xác định phát huy lợi thế địa kinh tế mới, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo đột phá về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10-10,5%, GRDP bình quân đầu người khoảng 5.249 USD.