Công an phát thông báo tìm khổ chủ bị trộm bánh ô tô

Ngày 5/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phát thông báo tìm người bị hại trong vụ trộm cắp bánh ô tô liên tỉnh do đối tượng Đoàn Ngọc Khánh (23 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) gây ra.

Theo điều tra, Khánh không có việc làm ổn định, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đối tượng này đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khánh chuyên trộm bánh ô tô khi người dân đỗ xe ngoài đường ban đêm (Ảnh: Cắt từ clip).

Do bản thân đang sử dụng ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger nên Khánh rất rành và thực hiện các vụ trộm bánh ô tô của dòng xe này.

Lợi dụng việc người dân đỗ xe bên đường vào ban đêm, Khánh đã tiếp cận, dùng các dụng cụ mang theo để mở ốc vít, tháo bánh xe rồi chất lên ô tô bán tải để chở đi tiêu thụ.

Trong tháng 10/2025, Đoàn Ngọc Khánh đã gây ra 15 vụ trộm, lấy cắp 16 lốp xe tại nhiều tỉnh, thành như: TPHCM, Đồng Nai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Sáng 20/10/2025, khi Khánh đang chở tang vật đi tiêu thụ đã bị Công an phường Tân An phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Đoàn Ngọc Khánh bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang mang tang vật đi tiêu thụ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Đoàn Ngọc Khánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong số các vụ trộm mà Khánh gây nên, cơ quan công an mới xác định được bị hại của 9 vụ và các vụ còn lại chưa xác định chủ nhân các bánh ô tô đã bị trộm.

Do đó, công an ra thông báo đến những ai là bị hại trong các vụ án, sớm liên hệ để được xử lý theo quy định.