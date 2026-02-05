Tiếp tục thanh toán gần 250 tỷ cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 5/2, Thi hành án dân sự TPHCM cho biết đã tổ chức chi tiền đợt 8 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Các bản án đã tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, cơ quan thi hành án đã thực hiện chi trả đợt 1 vào ngày 25/6/2025 với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng. Đợt 2 được thanh toán ngày 17/7/2025, số tiền 738 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,4553% trên số tiền được thi hành án. Đợt 3 diễn ra ngày 20/8/2025, chi trả 376 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 1,2503%. Đợt 4 được thực hiện ngày 26/9/2025, với số tiền 299 tỷ đồng, tương ứng 0,99%.

Đợt 5 thanh toán ngày 26/11/2025, số tiền 206 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 0,68%. Đợt 6 diễn ra ngày 26/12/2025, chi trả 272 tỷ đồng, tương ứng 0,9%. Đợt 7 được thực hiện ngày 31/12/2025, với số tiền 704 tỷ đồng, tương ứng 2,3% trên số tiền được thi hành án.

Sau các đợt chi trả nêu trên, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm gần 250 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 5/2, cơ quan này đã thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ, với tổng số tiền 248 tỷ đồng, theo tỷ lệ 0,8% trên số tiền được thi hành án.

Hiện nay, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản theo bản án đã tuyên đối với bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án.

Đồng thời, cơ quan thi hành án cũng yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn xét xử.