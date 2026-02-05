Xác định thủ phạm trong vụ trung tâm hội nghị 160 tỷ đồng bị phá hoại

Ngày 5/2, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng xác nhận có vụ việc Trung tâm hội nghị Hàm Rồng bị kẻ gian phá hoại, lấy trộm thiết bị.

Theo vị đại diện, sự việc xảy ra vào các tháng 10 và 11/2025. Có 2 nhóm học sinh đã trèo qua tường rào để đột nhập vào khuôn viên trung tâm, cắt dây điện lấy lõi đồng.

“Có 2 nhóm học sinh đi xe đạp đến trung tâm để lấy trộm dây điện. Sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã trích xuất camera an ninh khu vực bên ngoài đường để xác minh”, đại diện UBND phường Hàm Rồng thông tin.

Hệ thống dây điện bị cắt trộm, lấy lõi đồng (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng theo đại diện UBND phường Hàm Rồng, 2 nhóm học sinh này gồm 6-7 em, đều là học sinh THCS trên địa bàn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã bàn giao các em cho cơ quan công an làm việc. Tại buổi làm việc, các em thừa nhận do thấy khu vực không có người trông coi nên đã vào trung tâm cắt dây điện, lấy lõi đồng và một số thiết bị còn giá trị mang đi bán.

“Chính quyền địa phương đã thông báo tới các nhà trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong học sinh”, vị đại diện nói.

Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hàm Rồng, Thanh Hóa), được khởi công xây dựng vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014, với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.

Toàn cảnh Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành, công trình này không được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Năm 2015, công trình được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của UBND thành phố Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi UBND thành phố chuyển trụ sở mới, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng chính thức ngừng hoạt động.

Sau đó, công trình tiếp tục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trình lại bị bỏ hoang, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều thiết bị trong trung tâm bị kẻ gian phá hoại, lấy trộm.

Mới đây, UBND phường Hàm Rồng đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chuyển đổi công năng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thành Trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.