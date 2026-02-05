Đường dây dùng axit công nghiệp để sản xuất “giấm ăn lên men tự nhiên"

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, chủ cơ sở Lộc Bình có địa chỉ tại phường Thành Vinh, Nghệ An) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Thiên Nhẫn và Công an phường Thành Vinh bắt quả tang một số đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước lã để sản xuất giấm gạo tại nhà riêng của Lê Thị Lộc tại một khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn (Nghệ An).

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (Ảnh: Tuấn Thủy).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm, 10 lít axit acetic công nghiệp, 21.000 nhãn hiệu “giấm gạo nếp Thanh Phương” cùng nhiều vật dụng phục vụ sản xuất giấm.

Đồng loạt kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả mang thương hiệu do Lộc sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai để tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất đã pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước. Thành phẩm sau pha trộn được đóng chai, dán nhãn “giấm gạo lên men tự nhiên” rồi bán ra thị trường.

60.000 lít giấm giả pha trộn bằng axit công nghiệp và nước lã đã được Lộc sản xuất, bán ra thị trường (Ảnh: Tuấn Thủy).

Từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Lê Thị Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Theo cơ quan điều tra, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí gây tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.