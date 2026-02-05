"Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người đều được vui Xuân, đón Tết"

Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ phải vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN).

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2025.

Trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước lưu ý cần đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo; thực hiện tốt chính sách với lực lượng vũ trang và hậu phương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tổ chức động viên thăm hỏi các lực lượng trực Tết...

Bên cạnh chăm lo Tết, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường sắp tới, trước mắt là triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch nước cho rằng, với khát vọng và quyết tâm phát triển, Phú Thọ không chỉ là cội nguồn văn hóa dân tộc, mà phải vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Một Phú Thọ hiện đại hơn trong hạ tầng và công nghiệp; xanh hơn trong phát triển bền vững; nhân văn hơn trong chính sách xã hội; phát triển nhanh - nhưng phải bao trùm; tăng trưởng mạnh - nhưng không ai bị bỏ lại phía sau; hiện đại hóa - nhưng vẫn giữ vững hồn cốt, giá trị văn hóa của Đất Tổ.

Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, tận dụng thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Tỉnh Phú Thọ sẽ bức tốc phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, góp phần ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao những món quà Tết ý nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và tặng 500 suất quà tặng hộ nghèo, 500 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng”

Cũng trong sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch nước cho biết 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tuyển quân, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà lưu niệm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN).

Trong bối cảnh chung đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương càng có ý nghĩa quan trọng, vừa là nền tảng giữ vững ổn định, vừa là điều kiện để toàn xã hội yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước.

Để bảo đảm cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón Xuân, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và quy định của địa phương về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và làm tốt công tác chính sách với các đối tượng người có công, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo...

Chủ tịch nước tin rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.