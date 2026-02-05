Liên quan vụ việc giáo viên dạy môn Tiếng Anh tự ý sửa bài thi, hạ điểm nhiều học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) đã ra quyết định kỷ luật cô T.T.K.N. bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời, không phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với giáo viên này.

Ban Giám hiệu trường đang xem xét, bố trí và phân công nhiệm vụ khác phù hợp đối với cô N..

Giáo viên tiếng Anh sửa bài thi của học sinh bị kỷ luật cảnh cáo và xem xét bố trí nhiệm vụ khác (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, tổ kiểm tra đã chấm lại toàn bộ bài thi do cô N. giảng dạy, qua đó điều chỉnh đúng điểm số cho 19 bài bị can thiệp hạ điểm. Kết quả chấm lại được phụ huynh thống nhất và đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu.

Trước nghi vấn của phụ huynh cho rằng việc cô N. sửa bài, hạ điểm học sinh liên quan đến việc không học thêm, nhà trường cho biết qua xác minh ban đầu chưa phát hiện giáo viên này tổ chức dạy thêm tại nhà.

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) phản ánh cô N. có dấu hiệu sửa bài thi nhằm chấm điểm thấp cho học sinh. Nhiều bài thi bị can thiệp bằng cách thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, khiến kết quả đúng ban đầu bị thay đổi.

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh tình trạng giáo viên tự ý chỉnh sửa bài làm của học sinh. Nhà trường xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm và đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên này để làm rõ.

Làm việc với tổ xác minh nhà trường, cô N. thừa nhận đã tự ý sửa bài của các học sinh. Giải trình về việc này, nữ giáo viên cho rằng trong lớp có nhiều em đạt điểm cao, lo học sinh chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài kiểm tra, không phải vì lý do các em không đi học thêm tại nhà mình.

Trước giải trình của cô N., lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho rằng lý giải này là bất hợp lý, sai lệch về quan điểm. Việc giáo viên không thể tự ý sửa bài, hạ điểm học sinh chỉ vì lo ngại các em đạt điểm cao sẽ chủ quan trong học tập.