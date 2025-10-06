Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Liên quan đến vụ 3 người trong gia đình bị sát hại ở xã Đak Nhau, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi).

Cảnh sát tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Lê Sỹ Tùng để làm rõ động cơ gây án.

Vụ án rúng động vùng quê

Sáng 3/10, một người phụ nữ đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau, Đồng Nai, hốt hoảng khi phát hiện bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi) cùng chồng là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi) và cháu Đỗ Tiến T. (11 tuổi) tử vong bất thường. Sự việc được trình báo công an xã ngay lập tức.

Chính quyền địa phương đến hiện trường, phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn. Nhận định vụ việc có dấu hiệu án mạng, cướp tài sản, công an xã nhanh chóng trình báo Công an tỉnh Đồng Nai.

Trích xuất hình ảnh từ camera tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh vào thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân đều tử vong do bị bắn vào đầu.

Lê Sỹ Tùng khi bị bắt giữ (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, căn nhà xảy ra án mạng nằm ven đường ĐT760, đối diện là rừng cao su, phía sau là rẫy trồng điều. Tuyến đường ĐT760 nối xã Đak Nhau qua khu vực huyện Bù Gia Mập (cũ). Đoạn đường qua nhà nạn nhân rất vắng vẻ, thưa nhà dân, ít người qua lại.

Hai vợ chồng nạn nhân hành nghề thu mua mủ cao su; gần đây, họ mua bán sầu riêng, và các loại nông sản nên thuộc dạng khá giả trong vùng. Sự việc xảy ra tại nhà ông Thiên đã gây rúng động tại vùng quê này.

Truy bắt nghi phạm trong 72 giờ

Sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TPHCM, công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung tối đa lực lượng, với mục tiêu bắt giữ nghi phạm trong 72 giờ.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã giao Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, TPHCM, Khánh Hoà, Thanh Hoá, huy động toàn bộ lực lượng để đấu tranh truy xét.

Các đơn vị nỗ lực ngày đêm, truy vết đường đi của nghi phạm qua nhiều địa bàn. Đến ngày 5/10, Ban chuyên án xác định nghi phạm đang có mặt tại một căn nhà ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ), cách hiện trường vụ án mạng khoảng 40km theo đường chim bay.

Vũ khí của nghi phạm dùng để gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 15h30 cùng ngày, nhiều tổ công tác vây ráp căn nhà trên. Nghi bị động, nghi phạm đứng lên định rời đi, nhưng bị trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ trong sự bất ngờ của đối tượng, Lê Sỹ Tùng không kịp trở tay.

Lê Sỹ Tùng ngoan cố, tỏ ra không liên quan đến vụ án mạng, nhưng trước lập luận sắc bén, sự đấu tranh không mệt mỏi cùng các bằng chứng đã thu thập, Ban chuyên án đã khiến Tùng thừa nhận hành vi, khai chi tiết quá trình phạm tội.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi gây án, nên khi bị bắt, đối tượng nói không ngờ công an có thể tìm ra anh ta nhanh như vậy", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát đã tìm thấy túi vũ khí mà Lê Sỹ Tùng đã cất giấu. Trong đó, có các loại vũ khí như: súng, băng đạn, pháo khói, lazer, nòng súng, nòng giảm thanh, bộ đàm… Đây là những vũ khí thường xuất hiện trong các game thực chiến.

Bước đầu, nghi phạm Lê Sỹ Tùng khai nghiện game nặng. Lý do sát hại 3 người ở nhà ông Thiên là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai nghi phạm, mở rộng vụ án để điều tra nguồn gốc các loại vũ khí nêu trên.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, chiều nay (6/10) đơn vị cũng sẽ tổ chức họp báo để thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.