Quốc hội Trung Quốc miễn nhiệm 3 cựu lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng

Từ trái sang: Chu Tân Dân, La Kỳ và Lưu Thương Lý (Ảnh: SCMP).

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) khóa 14 đã họp tại Bắc Kinh.

Theo báo SCMP, NCP đã miễn nhiệm ông Lưu Thương Lý, cựu lãnh đạo Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc; ông La Kỳ, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc; và ông Chu Tân Dân, cựu chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc.

Ủy ban đưa ra quyết định này tại kỳ họp thứ 20. Lý do miễn nhiệm không được nêu.

Tất cả các nhân vật bị bãi nhiệm đều giữ chức vụ chủ chốt trong ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc.

Theo SCMP, ông Lưu, 64 tuổi, từng là giám đốc Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc, đơn vị nghiên cứu và sản xuất vũ khí hạt nhân mật, chịu trách nhiệm phát triển công nghiệp tiên tiến trong 9 năm từ năm 2015.

Ông Chu, 56 tuổi, trở thành chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc vào năm 2024 và bị cách chức năm ngoái vì lý do chưa rõ ràng. Cơ quan này chịu trách nhiệm phát triển thiết bị quân sự và tiến hành nghiên cứu, đặc biệt là liên quan đến sản xuất máy bay chiến đấu, động cơ, hệ thống dẫn đường cũng như máy bay không người lái.

Ông La, 58 tuổi, từng giữ chức kỹ sư trưởng Tập đoàn Hạt nhân quốc gia Trung quốc từ năm 2022. Phần lớn sự nghiệp của ông liên quan đến nghiên cứu động cơ đẩy năng lượng hạt nhân.

Chủ tịch NPC Triệu Lạc Tế chủ trì phiên họp, nơi xem xét và thông qua báo cáo của Ủy ban Tư cách đại biểu về tư cách của các nhà lập pháp.

Đáng chú ý, việc xem xét này diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/1 thông báo tướng Trương Hựu Hiệp và tướng Lưu Chấn Lập đang bị điều tra vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Với cuộc điều tra mới nhất, Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CMC) chỉ còn lại 2 thành viên đang hoạt động, gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Quân ủy Trương Thăng Dân.

Trong những tháng gần đây, tướng Hà Vệ Đông, tướng Lý Thượng Phúc và Đô đốc Miêu Hoa đều đã bị điều tra và bị khai trừ khỏi CMC.