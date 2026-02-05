Hoãn phiên xét xử giang hồ Mạnh “Gỗ” ở Thanh Hóa

Sáng 5/2, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”, SN 1974, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và 9 đồng phạm trong đường dây buôn gỗ.

Phiên tòa được mở nhưng sau đó phải hoãn do vắng một bị cáo trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Mai, Trần Văn Quang (SN 1991), Lê Đình Trình (SN 1981), Vũ Ngọc Đợi (SN 1972), Lê Quang Vinh (SN 1983), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978), Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974), Nguyễn Hữu Hải (SN 1980), Phạm Văn Biên (SN 1978) và Dương Đình Sơn (SN 1979), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2023, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm không được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Để vận chuyển trót lọt số gỗ trên qua biên giới và nội địa, các đối tượng đã tìm đến Mạnh “Gỗ” nhờ lo lót, đưa tiền hối lộ cho cán bộ kiểm lâm.

Mạnh “Gỗ” sau đó thống nhất với Lê Đình Trình việc liên hệ với cháu mình là Trần Văn Quang để thông báo thời gian xe gỗ di chuyển qua các trạm kiểm lâm, đồng thời quy định mức tiền lo lót cho mỗi chuyến hàng. Tổng số tiền Trình đã chuyển cho Quang là 3,2 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Mạnh “Gỗ” đã chỉ đạo Quang nhiều lần đến gặp Phạm Văn Biên - thời điểm đó là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tân Thành (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân cũ) để đưa tiền hối lộ, nhằm bảo đảm các xe gỗ của Trình không bị kiểm tra.

Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh "Gỗ" (áo phông đen), bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài ra, Mạnh “Gỗ” còn trực tiếp gặp và liên hệ với Nguyễn Hữu Hậu, khi đó là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn (cũ), đề nghị tạo điều kiện cho các xe chở gỗ đi qua trạm mà không bị kiểm tra.

Sau khi nhận lời, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Na Mèo (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn cũ) cùng Dương Đình Sơn, cán bộ của trạm, cho các xe của Mạnh “Gỗ” đi qua mà không cần kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Nguyễn Văn Mai trực tiếp đưa tiền cho Dương Đình Sơn để bảo đảm việc vận chuyển gỗ qua Trạm Kiểm lâm Na Mèo diễn ra trót lọt.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các bị can Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh “Quạ”) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Các bị can Nguyễn Văn Mai và Trần Văn Quang bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Các bị can Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Hữu Hải, Dương Đình Sơn và Phạm Văn Biên bị truy tố về tội Nhận hối lộ.