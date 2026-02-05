Nam thanh niên lĩnh án vì làm bạn gái nhí mang bầu

Ngày 5/2, TAND khu vực 2 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nhân (19 tuổi, quê Cần Thơ) 3 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Lâm Nguyễn Kim T. (SN 2010, tài khoản “Ba Bích”) kết bạn với Nguyễn Ngọc Nhân (sinh ngày 01/01/2007, tài khoản “Ba Cơ”). Sau một thời gian trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm.

Bị cáo Nhân tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Cuối tháng 6/2024, Nhân đưa T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau đó, hai người thuê phòng trọ tại phường Long Trường (TPHCM) để chung sống. Đến đầu tháng 9/2024, T. phát hiện mang thai.

Cơ quan tố tụng xác định trong thời gian chung sống, các bên đã nhiều lần quan hệ tình dục; lần cuối cùng là vào ngày 9/2/2025 (thời điểm này Nhân đã đủ 18 tuổi).

Ngày 11/2/2025, T. về nhà và cùng cha ruột là ông Lâm Hồng Th. trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngày 16/4/2025, T. sinh con tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y thể hiện Nhân chính là cha ruột của đứa trẻ.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị hại có đơn bãi nại và đề nghị đình chỉ điều tra, truy tố, xử lý bị cáo Nhân.