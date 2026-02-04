Hơn 1.200 gốc hoa ly tại nhà vườn ở Hà Nội bị chặt phá trước Tết

Công an xã Mê Linh (TP Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, truy tìm đối tượng chặt phá hơn 1.200 gốc hoa ly cùng nhiều gốc hoa hồng của một hộ dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/1, gia đình anh Trần Ngọc Hưởng (trú tại xã Mê Linh) phát hiện vườn hoa ly chuẩn bị xuất bán dịp Tết Nguyên đán bị kẻ xấu chặt phá. Tại vườn, hàng loạt gốc hoa ly bị cắt ngọn, chặt bông, nhiều thân cây bị chém nham nhở, không còn khả năng thu hoạch.

Những cây hoa ly bị phá hoại (Ảnh: M.Q.).

Anh Hưởng cho biết, toàn bộ số hoa bị phá hoại là vụ hoa đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây, được gia đình đầu tư, chăm sóc trong nhiều tháng. Tổng chi phí đầu tư cho vườn hoa ly và hoa hồng lên tới hơn 400 triệu đồng.

Theo dự tính, nếu thu hoạch thuận lợi, gia đình anh Hưởng có thể thu lãi khoảng 500-600 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi vườn hoa bị phá hoại, gia đình buộc phải hủy hợp đồng, hoàn tiền đặt cọc cho khách, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ hoa ly, khu vườn hoa hồng của gia đình cách đó khoảng 200m cũng bị xâm hại. Khoảng 10 gốc hoa hồng cổ thụ bị chém sâu vào thân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh trưởng và giá trị kinh tế.

Gia đình anh Hưởng cho biết không có mâu thuẫn với ai, chưa rõ động cơ của đối tượng phá hoại. Hiện nay gia đình phải tăng cường trông coi, canh gác vườn hoa để tránh phát sinh thiệt hại.