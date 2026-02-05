Triệu tập 2 đối tượng đánh người đàn ông tại quán nhậu ở TPHCM

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã triệu tập Hồ Văn Ban (SN 1998) và Y Rin Niê (SN 2008, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về vụ ẩu đả xảy ra tại quán nhậu trên đường Bình Thành, phường Bình Tân.

Ban (bìa trái) và Niê bị cảnh sát triệu tập để điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, khoảng 21h30 ngày 4/11/2025, anh Nguyễn Cao Toán (SN 1994, chủ quán nhậu trên đường Bình Thành) đến Công an phường Bình Tân trình báo về việc khách xảy ra ẩu đả.

Theo anh Toán trình báo, khoảng 20h cùng ngày, anh đang đi công việc thì được vợ gọi điện thoại báo tin khách đánh nhau. Anh Toán chạy về quán thì chỉ còn anh N.V.T. (SN 1993, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) là người bị đánh.

Nạn nhân bị 2 vị khách ngồi bàn khác dùng ly uống bia và ghế nhựa trong quán đánh, gây thương tích. Sau đó, công an địa phương đến đưa anh T. đi cấp cứu.

Công an phường Bình Tân tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM truy xét, xác định 2 đối tượng đánh anh T. là Hồ Văn Ban và Y Rin Niê, nên triệu tập để lấy lời khai, làm rõ hành vi.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân nhậu say, có những lời nói thách thức nên 2 đối tượng ngồi bàn bên cạnh lao vào đánh, gây thương tích. Nhà chức trách khẳng định không có sự việc 2 băng nhóm đánh nhau như một số thông tin trên mạng.

Hiện, Công an phường Bình Tân tiếp tục xác minh, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.