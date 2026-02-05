Nhân viên thời vụ cuỗm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của công ty

Ngày 5/2, Công an phường Hòa Xuân, Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty mua bán đồ cũ T.T..

Khoảng 1h ngày 3/2, tổ công tác Công an phường Hòa Xuân phát hiện Đ.V.L. (SN 1999, trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi đi vào Công ty mua bán đồ cũ T.T., trên đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân.

Đối tượng Đ.V.L. và tang vật vụ án (Ảnh: Công an phường Hòa Xuân).

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là nhân viên thời vụ tại công ty này. Lợi dụng sơ hở trong quản lý, trông coi tài sản của cơ sở vào ban đêm, L. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và thực hiện 4 vụ trộm cắp, sau đó mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ lời khai ban đầu, Công an phường Hòa Xuân đã xác minh, tạm giữ các tài sản liên quan gồm: một bộ điều khiển kỹ thuật số từ xa, 7 bộ điều hòa không khí các loại và một máy tính PC.

Đến 14h cùng ngày, đại diện công ty T.T. đến làm việc tại công an phường và xác nhận bị mất trộm số tài sản nêu trên, với tổng giá trị ước tính trên 100 triệu đồng.