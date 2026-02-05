Đôi vợ chồng nuôi nhốt 4 con tê tê quý hiếm

Ngày 5/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ để xử lý ông L.T.T. (45 tuổi) và vợ là bà N.H.N.L. (41 tuổi), trú tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa về hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một căn nhà tại xã Suối Hiệp.

Một cá thể tê tê được phát hiện tại nhà ông T.. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông T. cùng vợ đang dùng dây buộc 2 cá thể tê tê, đặt trong hai bịch nhựa tại sân nhà.

Qua đấu tranh mở rộng, ông T. khai nhận ngoài 2 cá thể trên còn nuôi nhốt thêm 2 cá thể tê tê khác phía sau nhà. Ngoài ra, người này còn cất giữ tại nhà cha ruột một cá thể tê tê đã chết trong tủ đông.

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.