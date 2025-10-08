Tài xế xe ôm giúp cảnh sát bắt Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Th. (SN 1976, ngụ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai) cho biết, ông là tài xế xe ôm từng chở Lê Sỹ Tùng (SN 1993), bị can sát hại 3 người ở xã Đak Nhau.

Sau tất cả mọi việc, tài xế xe ôm 49 tuổi cho rằng, đó là cuốc xe “định mệnh” mà cả phần đời còn lại ông không bao giờ quên.

Ngã giá tiền xe ôm khi đang tẩu thoát

Ông Th. chia sẻ, ông có 2 người con. Trước kia, công việc chính của ông là làm vườn. Từ năm 2020 đến nay, ông chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng 7h30 sáng 3/10, ông đến bến xe ôm ở xã Bom Bo chờ khách như thường ngày. Lúc này, một thanh niên đeo khẩu trang, xách theo bao tải đi đến. Sau này, ông mới biết người đó tên là Lê Sỹ Tùng.

“Khi đó, tôi hỏi "đi xe ôm à", thì Tùng gật đầu. Qua trao đổi, tôi nhớ người này nói giọng Bắc, nước da ngăm đen, tay xách theo bao tải màu trắng có vẻ nặng”, ông Th. nhớ lại.

Theo tài xế xe ôm , Tùng muốn đến khu vực thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ), nên ông ra giá 350.000 đồng. Tuy nhiên, vị khách chê đắt, nên tiền cuốc xe ôm sau đó được hạ xuống còn 300.000 đồng.

“Lâu nay chạy xe ôm ế, nên khi có cuốc xe ôm 300.000 đồng tôi rất mừng. Tôi dự định sau khi chở khách xong sẽ dùng số tiền này để đi ăn đám cưới”, ông Th. chia sẻ.

Lê Sỹ Tùng khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Tài xế xe ôm cho biết thêm, trên đường di chuyển, Tùng không trò chuyện. Chỉ khi chiếc xe máy đang chạy bị rung lắc, anh ta mới hỏi ông Th. lý do.

“Lúc đó, tôi tưởng bánh xe bị xì hơi, nhưng nhìn xuống thì thấy lốp không mềm mà do bị mòn, nên cả hai tiếp tục hành trình”, ông Th. nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với tay sát thủ.

Khi đến Bến xe Phước Long, ông Th. hỏi vị khách đã đến nơi chưa thì Tùng bảo đi tiếp. Sau đó, tài xế đi theo chỉ dẫn của Tùng, chạy đến địa phận phường Phước Bình (tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Th. trả khách rồi trở về nhà đi ăn cưới. Do vợ đã chuẩn bị sẵn phong bì mừng cưới, nên sau khi dự tiệc, ông dùng số tiền Tùng trả lúc sáng để đi sửa xe.

Giúp cảnh sát phá án

Tưởng chừng chỉ là cuốc xe ôm bình thường, ông Th. không ngờ đó lại là chi tiết giúp cảnh sát phá án.

Theo tài xế xe ôm, cảnh sát sau đó đã đến nhà tìm ông, đưa ra hình ảnh của nghi phạm sát hại 3 người ở xã Đak Nhau, nhờ ông nhận diện.

Khi thấy bức hình có chiếc bao tải, ông Th. nhận ra ngay đó là vị khách ông từng chở về phường Phước Bình. Thông tin quý giá này nhanh chóng được cảnh sát khai thác, ban chuyên án cũng nhờ ông Th. đi cùng để chỉ điểm khu vực trả khách.

“Tôi nhớ gì thì hỗ trợ cho cảnh sát, để mong sớm phá được án. Lúc Tùng bị bắt, cảnh sát cũng mời tôi đến trụ sở công an nhận diện. Khi tôi vừa bước vào, Tùng liền nhận ra tôi là tài xế xe ôm đã chở anh ta”, ông Th. chia sẻ.

Ông Th. cùng 4 người dân được Bộ Công an khen thưởng (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi vụ án được phá, ông Th. là một trong 5 người dân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng 5 triệu đồng cùng một chiếc xe máy, vì đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an phá án.

Nhận được phần thưởng này, tài xế xe ôm cho biết, bản thân rất vui và vô cùng xúc động. Riêng chiếc xe máy, ông Th. dự định tặng lại cho con trai, để động viên con trong cuộc sống.

“Việc cơ quan chức năng sớm bắt được nghi phạm đã trấn an người dân địa phương và bản thân tôi. Tôi rất vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình, giúp cảnh sát phá án”, ông Th. chia sẻ.