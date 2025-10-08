Tài xế xe ôm giúp cảnh sát bắt Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai
(Dân trí) - "Tôi nhớ người này có nước da ngăm đen. Tôi không nhớ rõ lúc đó anh ta mặc đồ gì, nhưng có xách theo bao tải màu trắng”, tài xế nhớ lại cuốc xe ôm chở Lê Sỹ Tùng, bị can sát hại 3 người ở Đồng Nai.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Th. (SN 1976, ngụ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai) cho biết, ông là tài xế xe ôm từng chở Lê Sỹ Tùng (SN 1993), bị can sát hại 3 người ở xã Đak Nhau.
Sau tất cả mọi việc, tài xế xe ôm 49 tuổi cho rằng, đó là cuốc xe “định mệnh” mà cả phần đời còn lại ông không bao giờ quên.
Ngã giá tiền xe ôm khi đang tẩu thoát
Ông Th. chia sẻ, ông có 2 người con. Trước kia, công việc chính của ông là làm vườn. Từ năm 2020 đến nay, ông chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.
Khoảng 7h30 sáng 3/10, ông đến bến xe ôm ở xã Bom Bo chờ khách như thường ngày. Lúc này, một thanh niên đeo khẩu trang, xách theo bao tải đi đến. Sau này, ông mới biết người đó tên là Lê Sỹ Tùng.
“Khi đó, tôi hỏi "đi xe ôm à", thì Tùng gật đầu. Qua trao đổi, tôi nhớ người này nói giọng Bắc, nước da ngăm đen, tay xách theo bao tải màu trắng có vẻ nặng”, ông Th. nhớ lại.
Theo tài xế xe ôm , Tùng muốn đến khu vực thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ), nên ông ra giá 350.000 đồng. Tuy nhiên, vị khách chê đắt, nên tiền cuốc xe ôm sau đó được hạ xuống còn 300.000 đồng.
“Lâu nay chạy xe ôm ế, nên khi có cuốc xe ôm 300.000 đồng tôi rất mừng. Tôi dự định sau khi chở khách xong sẽ dùng số tiền này để đi ăn đám cưới”, ông Th. chia sẻ.
Tài xế xe ôm cho biết thêm, trên đường di chuyển, Tùng không trò chuyện. Chỉ khi chiếc xe máy đang chạy bị rung lắc, anh ta mới hỏi ông Th. lý do.
“Lúc đó, tôi tưởng bánh xe bị xì hơi, nhưng nhìn xuống thì thấy lốp không mềm mà do bị mòn, nên cả hai tiếp tục hành trình”, ông Th. nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với tay sát thủ.
Khi đến Bến xe Phước Long, ông Th. hỏi vị khách đã đến nơi chưa thì Tùng bảo đi tiếp. Sau đó, tài xế đi theo chỉ dẫn của Tùng, chạy đến địa phận phường Phước Bình (tỉnh Đồng Nai).
Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Th. trả khách rồi trở về nhà đi ăn cưới. Do vợ đã chuẩn bị sẵn phong bì mừng cưới, nên sau khi dự tiệc, ông dùng số tiền Tùng trả lúc sáng để đi sửa xe.
Giúp cảnh sát phá án
Tưởng chừng chỉ là cuốc xe ôm bình thường, ông Th. không ngờ đó lại là chi tiết giúp cảnh sát phá án.
Theo tài xế xe ôm, cảnh sát sau đó đã đến nhà tìm ông, đưa ra hình ảnh của nghi phạm sát hại 3 người ở xã Đak Nhau, nhờ ông nhận diện.
Khi thấy bức hình có chiếc bao tải, ông Th. nhận ra ngay đó là vị khách ông từng chở về phường Phước Bình. Thông tin quý giá này nhanh chóng được cảnh sát khai thác, ban chuyên án cũng nhờ ông Th. đi cùng để chỉ điểm khu vực trả khách.
“Tôi nhớ gì thì hỗ trợ cho cảnh sát, để mong sớm phá được án. Lúc Tùng bị bắt, cảnh sát cũng mời tôi đến trụ sở công an nhận diện. Khi tôi vừa bước vào, Tùng liền nhận ra tôi là tài xế xe ôm đã chở anh ta”, ông Th. chia sẻ.
Sau khi vụ án được phá, ông Th. là một trong 5 người dân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng 5 triệu đồng cùng một chiếc xe máy, vì đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an phá án.
Nhận được phần thưởng này, tài xế xe ôm cho biết, bản thân rất vui và vô cùng xúc động. Riêng chiếc xe máy, ông Th. dự định tặng lại cho con trai, để động viên con trong cuộc sống.
“Việc cơ quan chức năng sớm bắt được nghi phạm đã trấn an người dân địa phương và bản thân tôi. Tôi rất vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình, giúp cảnh sát phá án”, ông Th. chia sẻ.
Sáng 3/10, một người phụ nữ đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau, Đồng Nai, hốt hoảng khi phát hiện bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi) cùng chồng là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi) và cháu Đỗ Tiến T. (11 tuổi) tử vong bất thường. Sự việc được trình báo công an xã ngay lập tức.
Chính quyền địa phương đến hiện trường, phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, 3 nạn nhân bị bắn vùng đầu, két sắt trong nhà bị phá.
Sau 56 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (SN 1993), là nghi phạm gây án.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng về tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.