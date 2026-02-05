Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết, kinh tế - xã hội tỉnh trong tháng 1 duy trì đà tăng trưởng với nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 2,5% so với tháng trước; hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản ổn định; nguồn cung hàng hóa Tết được bảo đảm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng trong thời gian qua, tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ và thông xe kỹ thuật nhiều dự án. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 17.100 tỷ đồng, tương đương 17% dự toán; chi ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tăng. Quan hệ lao động tại doanh nghiệp ổn định, không xảy ra đình công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tốt. Kết quả được thể hiện rõ qua thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, hàng loạt dự án khởi công và đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ cũng được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiệm vụ năm nay là rất lớn, đòi hỏi người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, bám sát tiến độ, chủ động phối hợp liên thông để tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, cần đề cao trách nhiệm, kỷ luật và kỷ cương hành chính nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10%.

Công nhân một công ty ở Đồng Nai nhận quà từ Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó có vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, đảm bảo trình phê duyệt trước ngày 1/3.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; triển khai hiệu quả các biện pháp tăng thu ngân sách; rà soát toàn diện các dự án chậm triển khai để tham mưu xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chăm lo Tết cho công nhân, người lao động (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ trọng tâm lúc này là tập trung tối đa nguồn lực để chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, hộ nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách phải được ưu tiên, triển khai quyết liệt và đúng quy định.