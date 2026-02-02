Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera lĩnh 27 năm tù, nộp lại 99 tỷ

Sau hơn 2 tuần xét xử, sáng 2/2, TAND TPHCM tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek,...

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) 25 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lượng nộp lại 98 tỷ, bị cáo Phương nộp 99 tỷ đồng. Đây là số tài sản những người này đã thu lợi bất chính nên cần thu lại.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) lĩnh 3 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Những bị cáo còn lại bị phạt mức án 2 năm tù treo đến 17 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Theo HĐXX, tại tòa, có nhiều người liên quan vắng mặt nhưng không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định cáo trạng truy tố Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và 98 đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gián tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận nên cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe. Trong vụ án này, HĐXX xác định bị cáo Lượng, Phương vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới giả phiếu kiểm nghiệm và đưa hối lộ cho Nguyễn Nam Khánh.

Vì vậy, tòa xác định bị cáo Lượng và Phương là chủ mưu, cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm nhiều tội nên phải chịu trách nhiệm cao nhất cho toàn bộ hậu quả vụ án, mức án phải nặng hơn 98 đồng phạm.

Trong phần tranh luận, bị cáo Lượng xin lại 2 nhà đất tại xã Hóc Môn (TPHCM) vì cho rằng đây là tài sản có trước khi thành lập công ty. HĐXX cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng người này, ông Lượng có nghĩa vụ khắc phục hậu quả trong vụ án nên tiếp tục kê biên.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (trong cùng, bìa trái) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh có thời gian công tác tại bộ, có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân thuộc các bộ, ngành. Lợi dụng các mối quan hệ này, bị cáo đã tác động, can thiệp trái quy định để trục lợi cá nhân, đúng như nội dung cáo trạng đã nêu. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, bị cáo đã trục lợi số tiền 2,4 tỷ đồng nên cần xử lý nghiêm.

Nguyễn Nam Khánh phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết định khung nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đồng thời, tòa cho biết trong vụ án này, Nam Khánh và vợ đều là bị cáo, đang có con nhỏ nên cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại phiên tòa, một số luật sư đề nghị HĐXX không áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội có tổ chức, phạm tội từ hai lần trở lên đối với thân chủ của mình, song toàn bộ các quan điểm bào chữa này đều bị HĐXX bác bỏ.

HĐXX ghi nhận bị cáo Hồ Thị Thanh Phương là người khuyết tật nặng, đang điều trị bệnh ung thư, đã khắc phục một phần hậu quả.

Đồng thời, tòa cũng xem xét, ghi nhận cho các bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng và tích cực phối hợp với cơ quan điều tra.

Tòa cũng nhận định, nhiều bị cáo trong vụ án không có vai trò quyết định, nhiều bị cáo vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm.

Trong giai đoạn này, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Các bị cáo tại ngoại nghe tòa tuyên án (Ảnh: Xuân Duy).

Sau đó, Hồ Thị Thanh Phương tách ra hoạt động riêng và thành lập Công ty Avatek. Với thủ đoạn tương tự, Phương quảng cáo “không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn có kết quả đạt yêu cầu”, “khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả”.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tài phán còn xác định, để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương nhiều lần đưa cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổng cộng gần 4 tỷ đồng nhằm nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.